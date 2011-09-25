سقف قرارداد بازیکنان تیم والیبال پیکان 150 میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیکان که پرافتخارترین تیم ایران و آسیا به حساب می‎آید امسال متفاوت از همیشه و با شرایطی جدید در رقابت‏های لیگ برتر باشگاه‏های کشور شرکت می‎کند طوریکه حداکثر قرارداد در نظر گرفته شده برای بازیکنان این تیم 150 میلیون تومان است.

به همین دلیل بازیکنانی مانند امیرحسینی از این تیم جدا شد و به گیتی‎پسند پیوست. مهدی بازارگرد و علیرضا نادی نیز بازیکنان جدا شده از تیم والیبال پیکان هستند که فصل آتی رقابت‎های لیگ برتر در تیم دیگری سپری خواهند کرد.

پیمان اکبری، سرمربی تیم والیبال پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب اظهارداشت: به هر حال این سقفی است که برای بازیکنان این تیم در نظر گرفته شده است. نمی‎توان هیچ بازیکنی را وادار به پذیرفتن این شرایط برای ماندن در ترکیب تیم کرد اما بازیکنانی که برای پذیرفتن این شرایط مشکلی ندارند می توانند در تیم پیکان بازی کنند.

مسئولان باشگاه پیکان در حالی برای جذب بازیکنان در تیم والیبال این باشگاه سقف قرارداد تعیین کرده‎اند که پیش از این تصمیم به انحلال تیم خود گرفته بودند اما به دنبال رایزنی‎های صورت گرفته تصمیم گرفتند با این شرایط در لیگ برتر ماندگار شوند.