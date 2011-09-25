سقف قرارداد بازیکنان تیم والیبال پیکان 150 میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیکان که پرافتخارترین تیم ایران و آسیا به حساب میآید امسال متفاوت از همیشه و با شرایطی جدید در رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور شرکت میکند طوریکه حداکثر قرارداد در نظر گرفته شده برای بازیکنان این تیم 150 میلیون تومان است.
به همین دلیل بازیکنانی مانند امیرحسینی از این تیم جدا شد و به گیتیپسند پیوست. مهدی بازارگرد و علیرضا نادی نیز بازیکنان جدا شده از تیم والیبال پیکان هستند که فصل آتی رقابتهای لیگ برتر در تیم دیگری سپری خواهند کرد.
پیمان اکبری، سرمربی تیم والیبال پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب اظهارداشت: به هر حال این سقفی است که برای بازیکنان این تیم در نظر گرفته شده است. نمیتوان هیچ بازیکنی را وادار به پذیرفتن این شرایط برای ماندن در ترکیب تیم کرد اما بازیکنانی که برای پذیرفتن این شرایط مشکلی ندارند می توانند در تیم پیکان بازی کنند.
مسئولان باشگاه پیکان در حالی برای جذب بازیکنان در تیم والیبال این باشگاه سقف قرارداد تعیین کردهاند که پیش از این تصمیم به انحلال تیم خود گرفته بودند اما به دنبال رایزنیهای صورت گرفته تصمیم گرفتند با این شرایط در لیگ برتر ماندگار شوند.
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