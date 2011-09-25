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۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

انتخابات آمریکا/

"کاین" جمهوریخواهان را پشت سرگذاشت/ "بکمن" ناکام بزرگ فلوریدا

"کاین" جمهوریخواهان را پشت سرگذاشت/ "بکمن" ناکام بزرگ فلوریدا

رقابت های درون حزبی جمهوریخواهان آمریکا شب گذشته در ایالت فلوریدا پیگیری شد که نتیجه ای تعجب آور برای این حزب داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، در نتیجه تجمع شب گذشته اعضای حزب جمهوریخواه در ایالت فلوریدا و نظرسنجی از آنها درباره نامزد مورد حمایتشان برای رقابت با "باراک اوباما" در انتخابات سال آینده، مردم این ایالت "هرمان کاین" را به عنوان نامزد مورد علاقه خود معرفی کردند.

هرمان کاین در این نظرسنجی 37 درصد از آرا را تصاحب کرد و بدین ترتیب رقیبان سرسختی چون "ریک پری" و "میت رامنی" را پشت سر گذاشت.

بر همین اساس، ریک پری در جایگاه دوم، رامنی سوم، سناتور ریک سانتروم چهارم و "ران پل" در رتبه پنجم قرار گرفتند.

نکته عجیب در مورد نظرسنجی شب گذشته آن که "میشل بکمن" که توانسته بود پیش از این در اغلب ایالت ها نظر مساعد جمهوریخواهان را جلب کند نتوانست در فلوریدا در میان نفرات برتر جای بگیرد.  

کد مطلب 1415851

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