ورزشکاران چهار محالی در مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ دوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های پاور لیفتینگ نوجوانان و جوانان استان چهار محال و بختیاری موفق شدند عنوان نایب قهرمانی مسابقات کشوری را آن خود کنند.

این مسابقات به میزبانی شهر زرین شهر از توابع استان اصفهان و با حضور 32 تیم از سراسر کشوردر دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد.

تیم پاورلیفتینگ باشگاه تختی شهرکرد به عنوان نماینده این استان در این رقابتها با 13 ورزشکار در هر دو رده سنی در این رقابتها شرکت کرد و موفق شد در هر دو رده سنی پس از تیم میزبان مقام دوم این مسابقات را کسب کند.

همچنین دو نفر از ورزشکاران استان چهار محال و بختیاری در زمان مقرر به وزن کشی نرسیدند و از دور مسابقات حذف شدند.

از 11 نفر ورزشکار شرکت کننده از استان چهار محال و بختیاری در این رقابتها هشت نفر موفق به دریافت نشان طلا و نقره شدند.

مدالهای طلای این دوره از مسابقات را حسین دلدار، میلاد نصیری، سید علی موسوی و حسین شادفر به دست آوردند و محسن ریاحی، حسین مقدسیان، کیانوش احمدی ومحمود عبداللهی نیز موفق به کسب نشان نقره شدند.





