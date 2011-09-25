اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات کونگ فو بانوان، گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ارومیه به همت هیئت کنگ فو شهرستان ارومیه در استادیوم تختی با حضور 96 ورزشکار در قالب پنج تیم از شهرستان ارومیه و یک تیم از مهاباد برگزار شد.

در این دیدارها تیم های باشگاهی تختی با 192، آرین با 75، همت پور با 52 به مقام های اول تا سوم این دوره از مسابقات دست یافتند.

کسب مقام قهرمانی صادقی درمسابقات کیک بوکسینگ استانبول

یک دوره مسابقات آزاد ورزش های رزمی در سبک کیک بوکسینگ با حضور ورزشکارانی از 25 کشور آسیایی به مدت دو روزدر شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

محمد صادق صادقی جوان شایسته تکابی دروزن 50 کیلوگرم دررده سنی جوانان از تیم جمهوری اسلامی ایران که به همت فدراسیون ورزش های رزمی به این مسابقات اعزام شده بود توانست مقام اول قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی بازنشستگان لشگری

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با حضور جمع کسیری ازخانواده های بازنشسته نیروهای مسلح شهرستان ارومیه برگزار شد .

به مناسبت هفته دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام سربازان و رزمندگان سلحشور امام زمان در هشت سال دفاع مقدس همایش پیاده روی با حضور خانواده های بازنشسته نیروهای مسلح در مسیر شخ تپه به سمت پارک جنگلی شهرستان ارومیه برگزار شد.

در این همایش که با حضور پرشور خانواده های نیروهای مسلح در جوار مزار شهیدان گمنام جنگ تحمیلی برگزار شد، رئیس کانون بازنشستگان نیرو های مسلح استان آذربایجان غربی با تقدیر و تشکر از جمع حاضر در مراسم از جایگاه بزرگ و شامخ شهیدان بزرگوار جنگ و کسانی که در این راه جان فشانی کرده و برای نجات میهن اسلامیمان از جان و مال خود گذشته اند یاد کرد.

وی بازنشستگان عزیز را تاریخ زنده این مبارزات و ایثارگری ها و بازماندگان آن رزمندگان در راه خدا دانسته و از خانواده های این ایثارگران به خاطر صبر و شکیبایی که در آن زمان خرج دادن تقدیر و تشکر کرد.

در پایان این همایش که با برنامه های متنوع چون سرود ، حرکات ورزشی و غیره همراه بود با قید قرعه به 120 نفر از شرکت کنندگان در مراسم جوایز نفیسی از قبیل سفرهای زیازتی، دوچرخه و وسایل ورزشی اهدا شد.