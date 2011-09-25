به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدار تیم های فوتبال شهرداری تبریز و شاهین بوشهر با تساوی یک بر یک یکشنبه شب در ورزشگاه یادگار تبریز به پایان رسید، مهدی کیانی و میثم منیعی دو بازیکن تیم شاهین بوشهر زمانی که در نیمه دوم مشغول گرم کردن بدنهای خود بودند اقدام به رفتارهای ناشایست و غیراخلاقی کردند.

در حالی که مهدی کیانی در ضلع جنوب غربی ورزشگاه به سمت دیوار در حال دفع ادرار بود، عکاسان و تصویربرداران و شاهدان ماجرا به وی و میثم منیعی - که مراقب وی بود! - اعتراض کردند که این بار منیعی واکنش زشت تری به اعتراض آنها داشت.

ماجرای بی اخلاقی بازیکنان شاهین بوشهر که قبل از این نیز توسط "جان نگودی" بازیکن آفریقایی ابومسلم در مشهد تکرار شده بود، در نشست خبری بعد از این بازی مورد سوال خبرنگاران از حمید درخشان قرار گرفت که سرمربی شاهین بوشهر تاکید کرد قطعا با این بازیکنان برخورد خواهد شد.