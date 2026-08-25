به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در دیدار با دانش‌آموزان موفق تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دشتی، ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: از تلاش و موفقیت‌های دانش‌آموزان عزیز شهرستان که در مسیر علم و دانش گام برمی‌دارند، قدردانی می‌کنیم.

وی با تقدیر از حمایت و همراهی خانواده‌ها در مسیر موفقیت فرزندانشان افزود: خانواده‌ها نقش مهمی در پرورش و حمایت از استعدادهای جوانان و نوجوانان دارند و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

فرماندار دشتی با اشاره به نگاه حمایتی دولت و استاندار بوشهر به حوزه آموزش و توانمندسازی نسل جوان گفت: حمایت از دانش‌آموزان مستعد و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی ظرفیت‌های انسانی شهرستان از اولویت‌های مهم است و باید از این سرمایه‌های ارزشمند برای ساختن آینده‌ای بهتر بهره گرفت.