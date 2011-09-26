برگزیدگان پنجمین فراخوان جایزه سادات مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه مراسم بزرگداشت میراحمد سادات و جایزه سادات در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی با حضور مسئولان ایران برگزار شد.

برگزیدگان پنجمین فراخوان جایزه میراحمد سادات اعلام شدند ضمن اینکه جایزه های مربوط به این امر در زمینه های مختلف اعطا شده است.

جایزه علمی در این زمینه به شاهین گوانجی تعلق گرفت ضمن اینکه جایزه اجتماعی را نیز بهرام حسنی کسب کرد.

جایزه ویژه استاندارد را عبدالرحمن پورحبیبی کسب کرد و جایزه بخش تولیدی را نیز حمید درخشانی کسب کرده است.

جایزه های بخشهای ترویج استاندارد، هنر و رسانه را نیز به ترتیب مرتضی قلی پور، جلیل رسولی و رضا حسینی کسب کرده اند.

دریافت کنندگان لوح تقدیر نیز مشخص شدند

دریافت کنندگان لوح تقدیر پنجمین فراخوان جایزه میراحمد سادات نیز مشخص شدند و اسامی آنها اعلام شد.

شرکت آرد مشتری، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، محمد علومی و رضا ایمانیان نجف آبادی از دریافت کنندگان لوح تقدیر پنجمین فراخوان جایزه میراحمد سادات بودند.

پژوهشگاه مواد و فناوری پیشرفته نساجی دانشگاه امیرکبیر، معصومه بابوریان، سپیده ساسانیان و شرکت اکسیژن ملائکه از دیگر دریافت کنندگان لوم تقدیر یادشده بوده اند.

شرکت کابل صائب، کوروش دانشمند ایرانی، رویا نوربخش، محمدجواد به آبادی، شرکت صنایع غذایی مینوشرق و شرکت آریا زیست فناور، دیگر دریافت کنندگان لوح تقدیر یادشده بوده اند.

بنیاد فرهنگی و هنری جایزه میراحمد سادات بر مبنای آرمانهای پایه دار و مستحکم شادروان میراحمد سادات تاسیس شده و در این زمینه فعالیت می کند.

میراحمد سادات از پیشکسوتان استاندارد در ایران است و یکی از آرمانهای وی حمایت و پشتیبانی از افراد حایز شرایط مربوطه و سوق دادن آنها به سوی تعالی و علم آموزی بوده است.