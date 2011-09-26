به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس منصور ابراهیم زاده به اتفاق شهاب گردان، محمد قاضی، علی احمدی، فرشید طالبی، حسین ماهینی و همچنین داریوش دلفانی مشاور مدیرکل وزارت ورزش و جوانان استان اصفهان در آسایشگاه شهید مطهری حضور یافتند و ضمن دیدار و گفتگو با جانبازان هشت سال دفاع مقدس واهدای شاخه‌های گل، از دلاورمردی‌های آنها به نیکی یاد کردند.

منصور ابراهیم زاده و شاگردانش همچنین در نمایشگاه دفاع مقدس حضور پیدا کردند که یادگاران هشت سال دفاع مقدس خاطرات خود را از روزهای حماسه و افتخار برای آنها بیان کردند. در پایان این مراسم جانبازان این آسایشگاه برای تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در آستانه دیدار حساس با تیم سوون سامسونگ کره‌جنوبی آرزوی موفقیت کردند.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و سوون سامسونگ کره‌جنوبی در دیدار برگشت از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.