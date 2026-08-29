https://mehrnews.com/x3cW3D ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6931766 استانها اردبیل استانها اردبیل ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸ جشن وحدت و همدلی در اردبیل اردبیل- جشن وحدت و همدلی با حضور باشکوه مردم اردبیل در قرار شبانه اقتدار برپا شد دریافت 7 MB کد مطلب 6931766 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع باشکوه مردم ولایتمدار اردبیل فریاد خونخواهی در اردبیل همچنان ادامه دارد یکصد و هشتاد و دومین تجمع شبانه شفتیها در میدان اجتماع پرشور مردمی در اردبیل تشییع پیکر مطهر شهید والامقام اکبر بابازاده در تجمع شبانه بیله سوار برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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