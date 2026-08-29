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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸

جشن وحدت و همدلی در اردبیل

جشن وحدت و همدلی در اردبیل

اردبیل- جشن وحدت و همدلی با حضور باشکوه مردم اردبیل در قرار شبانه اقتدار برپا شد

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کد مطلب 6931766

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