دیدار صالحی با وزیران خارجه نیجریه، نامیبیا و تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نیجریه آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه آفریقا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

علی اکبر صالحی در این دیدار اظهار داشت :ایران و نیجریه همواره از روابط خوبی برخوردار بوده‌اند و ضروری است هرگونه مشکل بر سر راه گسترش مناسبات رفع شود.

وی گفت: ایران و نیجریه می‌توانند در همکاریهای اقتصادی و صنعتی از جمله صنایع نفتی مکمل یکدیگر بوده و در مجامع بین المللی نیز همکاری کنند.

وزیر امور خارجه نیجریه نیز مناسبات تهران – ابوجا را نزدیک خواند و تاکید کرد باید تلاش نمائیم این روابط را هرچه بهتر کرده و به پیش ببریم.

وی افزود: ایران در صنایع انرژی دارای تجربیات و توانمندیهای ارزشمندی است و مایلیم متخصصین و کارشناسان مربوطه جهت بحثهای کارشناسی مبادله شوند.

در این دیدار همچنین پیرامون آخرین تحولات آفریقا گفتگو و تبادل نظر شد.



دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نامیبیا



همچنین وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نامیبیا بر توسعه مناسبات دوجانبه تاکید کردند.

علی اکبر صالحی در این دیدار با اشاره به سابقه روابط و حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از نامیبیا، گفت: ایران و نامیبیا از روابط خوبی برخوردارند، لیکن برای ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.

وی ایجاد کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور را چارچوب مناسبی برای تنظیم و پیگیری همکاریهای اقتصادی و تجاری خواند که با استقبال طرف نامیبیایی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه نامیبیا نیز تاکید کرد: باید روابط دوجانبه را ارتقاء داده و مناسبات اقتصادی از جمله همکاریهای کشاورزی، علمی و فنی را تقویت کنیم.

وی با تقدیر از سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی تصریح کرد که جامعه بین المللی باید به سوالات مهمی که ایشان مطرح نمود، پاسخ دهد.



ملاقات وزرای امور خارجه ایران وتایلند



علاوه بر این راههای توسعه روابط تهران – بانکوک و همکاری در مجامع بین المللی در دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و تایلند مورد رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت.

علی اکبر صالحی در این دیدار با اشاره به اراده جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات با تایلند، آمادگی کشورمان را برای ارتقاء سطح همکاریها در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و علمی اعلام کرد.

وی هماهنگی و همکاری دو کشور در مجامع بین المللی و نهادهای بین المللی را از دیگر زمینه‌های همکاری دو کشور بر شمرد.

صالحی تبادل هیاتهای متقابل در سطوح مختلف را در تسریع جهت پیشبرد مناسبات و همکاریها سازنده توصیف کرد.

وزیر امور خارجه تایلند نیز با اشاره به روابط دوستانه و نزدیک دو کشور، خواستار افزایش همکاریهای فیمابین از طریق استمرار مشورتهای سیاسی دوره‌ای، پیگیری امور و توافقات کمیسیون مشترک اقتصادی و کمیته همکاریهای کنسولی دو کشور شد.