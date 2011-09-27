۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

در ژنو نمایان شد:

خشم قطر از به بن بست رسیدن روند سازش

دبیر اول نمایندگی قطر در دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ضمن درخواست از جامعه جهانی برای وادار کردن رژیم صهیونیستی برای عمل به تعهداتش، این رژیم را مسئول شکست تلاشهای سازش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "منصور عبدالله السلیطین" گفت : فلسطین، اشغال اراضی عربی در کرانه باختری، تپه های جولان، مزارع شبعا در جنوب لبنان و محاصره ظالمانه نوار غزه، مسائل اصلی خاورمیانه است.

وی افزود: اسرائیل مسئول شکست همه تلاشهای صلح در چهار دهه گذشته بوده و زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی حقوق مردم فلسطین و در راس آن حق تعیین سرنوشت و بازگشت آوارگان فلسطینی را به رسمیت بشناسد.

السلیطین گفت : حاکمیت لبنان باید محترم شمرده شود، اسرائیل به اشغال تپه های جولان پایان دهد و اسرائیل باید به مسئولیتهای قانونی خود عمل کند.

خاطر نشان می شود ناراحتی قطر از به بن بست رسیدن روند سازش و مانع  تراشی رژیم صهیونیستی در این زمینه در حالی است که این کشور روابط آشکاری با اشغالگران قدس دارد و هر از چند گاهی رسانه ها تصاویری از دیدارهای مقامات قطری و صهیونیستی پخش می کنند.

