خشم قطر از به بن بست رسیدن روند سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "منصور عبدالله السلیطین" گفت : فلسطین، اشغال اراضی عربی در کرانه باختری، تپه های جولان، مزارع شبعا در جنوب لبنان و محاصره ظالمانه نوار غزه، مسائل اصلی خاورمیانه است.

وی افزود: اسرائیل مسئول شکست همه تلاشهای صلح در چهار دهه گذشته بوده و زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی حقوق مردم فلسطین و در راس آن حق تعیین سرنوشت و بازگشت آوارگان فلسطینی را به رسمیت بشناسد.

السلیطین گفت : حاکمیت لبنان باید محترم شمرده شود، اسرائیل به اشغال تپه های جولان پایان دهد و اسرائیل باید به مسئولیتهای قانونی خود عمل کند.



خاطر نشان می شود ناراحتی قطر از به بن بست رسیدن روند سازش و مانع تراشی رژیم صهیونیستی در این زمینه در حالی است که این کشور روابط آشکاری با اشغالگران قدس دارد و هر از چند گاهی رسانه ها تصاویری از دیدارهای مقامات قطری و صهیونیستی پخش می کنند.