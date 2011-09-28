افزایش جمعیت گرازها در حاشیه روستاهای قم!/ روستاییان نگران و مضطرب

به گزارش خبرنگار مهر، بالای درخت مشغول برداشت گردو بود، ناگهان صدا جیغ و فریاد افرادی که پائین درخت در حال جمع کردن گردوهای ریخته شده بودند را شنید، نگاهی به پائین انداخت باورش نمی شد، حسابی ترسیده بود، ده تا، 20 تا، 30 تا، نه بیشتر از این ها بود، تا به حال این همه گراز را یکجا ندیده بود...



گراز یا خوک وحشی گونه ای پستاندار از راسته زوج سمان و خانواده خوک سانان است که بومی ایران بوده و بیشتر در مناطق جنگلی زیست می‌کند.



گرازها از ریشه، ساقه و برگ درختان و با توجه به فصول مختلف از میوه‌های درختان گیلاس، گردو، زردآلو و غلات نیز تغذیه می‌کنند.



طول مدت کم بارداری، زاد و ولد زیاد، بالغ شدن سریع بچه‌ها و حرمت گوشت این حیوان و ... باعث شده تا جمعیت آن در برخی نقاط کشور و از جمله استان قم افزایش یابد که این موضوع برای برخی روستانشینان استان به ویژه در بخش کهک دردسرساز شده است.



به گفته روستائیان بخش کهک هر ساله گرازها به باغات و مزارع روستاهای بخش حمله کرده و خسارات زیادی را وارد می‌کنند.

حمله گله 80 رأسی گراز به کشاورزان روستای کرمجگان قم



هفته گذشته نیز یک گله گراز که توسط شاهدان ماجرا 80 رأس تخمین زده می‌شدند، در حالی‌که کشاورزان روستای کرمجگان در بخش کهک قم به همراه خانواده خود در باغات و مزارع مشغول برداشت محصول گردو بودند، به مزارع آنها حمله و یکی از گراز‌ها که از گله جدا شده بود به سوی پسر هشت ساله‌ای به نام عباس شاپوری فرزند یکی از کشاورزان روستا، حمله کرد.



دو نفر از کشاورزان این روستا که برای نجات جان این پسر از دست گراز اقدام کرده بودند زخمی و به بیمارستان نکویی قم انتقال داده شدند.



در این حادثه پسر بچه روستایی به شدت ترسیده و دچار شوک شد اما صدمه جدی به وی وارد نشد و کشاورزان روستا مجبور شدند برای نجات جان کودک گراز را بکشند.



همچنین در این ماجرا گرازی به پیرمردی 80 ساله از اهالی همان روستا در حالی که سوار بر چهارپا بود حمله کرد و باعث افتادن پیرمرد به زمین و زخمی شدن وی شد.



این اولین باری نیست که گله‌های گراز توسط اهالی روستاهای بخش کهک قم دیده می‌شوند و کشاورزان در روستاهای بیدهند، کرمجگان، فردو، وسف، ویریچ و وشنوه بارها شاهد چرای آنها در مزارع و باغات خود و به دنبال آن ایجاد خسارت توسط آنها بوده‌اند.



همچنین گله‌های در حدود 50 رأسی گراز، توسط صاحبان مزرعه‌ای به نام گنجه در این بخش نیز دیده شده که به مزرعه آنان حمله کرده و خساراتی وارد آورده‌اند.



در این رابطه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت اصلی هجوم گرازها به باغات و مزارع اظهار داشت: علت اصلی هجوم گرازها به باغات و مزارع استفاده از میوه درختان، گندم و غلات بوده که با گسترش باغات در عرصه‌های طبیعی و تجاوز به زیستگاه اصلی گرازها این امر طبیعی و برای گرازها موجب یک عادت غذایی جدید شده است.



علیرضا نجیمی با اشاره به این که گاهی گرازها باعث ایجاد خسارت و یا شکستن نهال درختان می‌شوند، یادآور شد: اما در واقع در برخی مناطق، انسان‌ها هستند که به قلمرو این حیوانات تجاوز کرده و به ایجاد باغ و مزرعه پرداخته‌اند.



گراز به هیچ وجه حیوانی تهاجمی نیست



وی همچنین در خصوص موارد حمله گرازها به روستائیان بخش کهک بیان داشت: گراز به هیچ وجه حیوانی تهاجمی نیست و مانند همه حیوانات در صورت احساس خطر از خود دفاع می‌کند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست قم افزود: در مورد حادثه چند روز گذشته نیز که باعث زخمی شدن اهالی روستای کرمجگان شده بود علت اصلی حادثه هجوم مردم به سمت گراز و زخمی نمودن آن بوده که با عکس العمل حیوان مواجه و باعث زخمی شدن روستائیان شده بود.



مشاهده گله‌های 150 تا 200 راسی گراز در منطقه



به گفته اهالی روستاهای بخش کهک گله‌های گراز روزها را در ارتفاعات منطقه سپری می‌کنند و شب‌ها به سوی باغات سرازیر می‌شوند و در برخی فصول سال حتی گله‌های 150 تا 200 رأسی از گراز نیز در منطقه دیده شده‌اند.



اما گفته‌های کشاورزان از مشاهدات خود در خصوص دیدن گله‌های گراز چند ده تایی در نزدیکی محل زندگی و باغات خود و ایجاد خساراتی از سوی این حیوانات، در حالی است که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم این عدد و رقم در خصوص تعداد گرازها را تکذیب می‌کند.



نجیمی در این رابطه اظهار داشت: در مورد حادثه چند روز گذشته که گفته می‌شود یک گله 80 رأسی گراز به روستایی حمله کرده است، به هیچ وجه صحت ندارد، چون جمعیت گله گرازها در این فصل از سال در روستای کرمجگان حداکثر به 10 راس می‌رسد.

خسارت گرازها تنها به زیان مالی خلاصه نمی‌شود / گاهی پای جان انسان‌ها در میان است



البته همان طور که در ماجرای چند روز قبل حمله گرازها به روستای کرمجگان قم اتفاق افتاد، خسارت گرازها تنها به زیان مالی و صدمه به باغات و مزارع خلاصه نمی‌شود و گاهی پای جان انسان‌ها در میان است.



لزوم حفظ و نگهداری از حیات وحش بر کسی پوشیده نیست اما زمانی که جمعیت این حیوانات وحشی بیش از حد معمول می‌شود و آنها تا آنجایی به فکر توسعه قلمرو خود می‌افتند که این امر به ایجاد مزاحمت برای انسان منجر شود، باید فکری جدی در این خصوص صورت گیرد.



اداره کل محیط زیست استان نسبت به دفع گرازها اقدام می‌کند



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم در این خصوص تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در راستای دستورالعمل‌های مصوب و قانونی اجازه دارد ضمن برآورد جمعیت گرازها، درصدی از آنها را برای ایجاد تعادل جمعیت و جلوگیری از خسارت بیشتر به باغداران دفع کند.



وی اظهار داشت: در این راستا از کلیه روستائیان بخش کهک خواسته شده در صورت وجود گله‌های زیان رسان گراز، مراتب را به همراه معرفی یک نفر میرشکار بومی به اطلاع این اداره کل برسانند تا طبق ضوابط، پروانه دفع گراز صادر شده و به همراه مامورین محیط زیست اقدام لازم انجام گردد.



نجیمی یادآور شد: در این خصوص چند میرشکار از روستاهای بخش کهک معرفی و برای آنان پروانه دفع گراز نیز صادر شده است.



شکار و زنده گیری هرگونه حیات وحش بدون مجوز ممنوع است



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم متذکر شد: شکار و زنده گیری هرگونه حیات وحش بدون دارا بودن مجوزهای لازمه از این اداره کل مجاز نبوده و با متخلفین طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.



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گزارش از الهام رحیمی





