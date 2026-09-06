علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیشبینیهای هواشناسی استان کرمانشاه اظهار کرد: یک موج کوتاه از روز دوشنبه جو منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد و فعالیت آن تا روز سهشنبه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: ورود این موج جوی میتواند موجب افزایش و رشد ابر در آسمان استان شود و در بعضی ساعات نیز وزش باد همراه با گردوخاک محلی را به دنبال داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار این پدیدهها، احتمال وقوع رگبارهای موقت و پراکنده نیز وجود دارد که بیشترین احتمال آن برای روز سهشنبه پیشبینی میشود.
زورآوند تصریح کرد: نواحی شرقی و شمالی استان کرمانشاه در روز سهشنبه بیشتر از سایر مناطق در معرض رگبارهای موقت و پراکنده قرار خواهند داشت.
وی بیان کرد: با عبور این موج کوتاه جوی، از روز چهارشنبه تا پایان هفته پدیده قابل توجهی برای جو استان پیشبینی نمیشود و شرایط جوی در این مدت عمدتاً بدون پدیده خاص خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین به روند تغییرات دمایی اشاره کرد و گفت: متوسط دمای هوا از فردا تا روز پنجشنبه در بیشتر نقاط استان به صورت آرام و تدریجی کاهش خواهد یافت.
زورآوند خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، کاهش تدریجی دما طی این مدت در غالب نقاط استان ادامه خواهد داشت.
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