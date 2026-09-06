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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

هلال‌احمر خوزستان آماده مواجهه با پاییز پربارش است

هلال‌احمر خوزستان آماده مواجهه با پاییز پربارش است

اهواز - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال گفت:تمامی ظرفیت‌های این جمعیت برای مواجهه با حوادث احتمالی به‌ویژه سیلاب وآبگرفتگی از پیش آماده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر حسن عبودی مزرعی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوها، نقشه‌ها و تحلیل‌های کارشناسان این حوزه، احتمال وقوع بارش‌های فراتر از حد نرمال در بخش‌هایی از استان وجود دارد که ضرورت ارتقای سطح آمادگی در همه حوزه‌ها و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی را ایجاب می‌کند.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر استان به عنوان بخشی از مجموعه مدیریت بحران، تمامی ظرفیت‌های امدادی و عملیاتی خود را برای پاسخگویی سریع به حوادث طبیعی احتمالی، به‌ویژه سیلاب و آبگرفتگی‌ها، از پیش آماده و سازماندهی کرده است.

عبودی مزرعی با تأکید بر تغییر رویکرد از واکنش پس از حادثه به پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع، گفت: بررسی نقاط آسیب‌پذیر، تکمیل و آماده‌سازی تجهیزات و اقلام امدادی، ارزیابی وضعیت پایگاه‌ها و انبارها و رفع نواقص احتمالی با جدیت در حال انجام است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بر ضرورت گسترش هماهنگی بین‌دستگاهی تأکید کرد و بیان کرد: آمادگی مؤثر در برابر حوادث، نیازمند تقسیم دقیق وظایف، هماهنگی مستمر و شناخت ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف است و این موضوع باید پیش از آغاز بارش‌های فصلی در سطح استان و شهرستان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی به سازماندهی تیم‌های تخصصی امدادی و آماده‌سازی امکانات اشاره کرد و توضیح داد: آماده‌سازی خودروها و تجهیزات عملیاتی، بررسی مسیرهای دسترسی و شناسایی ظرفیت‌های پشتیبانی از جمله اقداماتی است که باید با اولویت مناطق پرخطر و آسیب‌پذیر انجام شود تا در صورت وقوع حادثه، پاسخگویی با سرعت و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.

عبودی مزرعی با تأکید بر نقش آموزش و مشارکت جوامع محلی در کاهش آثار حوادث افزود: افزایش آگاهی عمومی، آموزش مهارت‌های مواجهه با حوادث و استفاده از ظرفیت خانه‌های هلال، دهیاران، بخشداران و گروه‌های محلی می‌تواند به ارتقای تاب‌آوری جوامع و کاهش آسیب‌پذیری مناطق در معرض خطر کمک کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای تمرینی خاطرنشان کرد: برگزاری مانورهای دورمیزی، محدود و عملیاتی با محوریت سیلاب و آبگرفتگی، فرصت مناسبی برای سنجش میزان آمادگی، تمرین نقش‌ها و شناسایی نقاط ضعف دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: مانورها نباید صرفاً به اجرای برنامه‌ای نمادین محدود شوند، بلکه باید با هدف ارزیابی واقعی توان عملیاتی، شناسایی خلأها و اصلاح فرآیندهای پاسخگویی برگزار و نتایج آن برای رفع نواقص مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6938833

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