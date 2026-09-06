به گزارش خبرنگار مهر حسن عبودی مزرعی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوها، نقشهها و تحلیلهای کارشناسان این حوزه، احتمال وقوع بارشهای فراتر از حد نرمال در بخشهایی از استان وجود دارد که ضرورت ارتقای سطح آمادگی در همه حوزهها و همافزایی میان دستگاههای متولی را ایجاب میکند.
وی افزود: جمعیت هلالاحمر استان به عنوان بخشی از مجموعه مدیریت بحران، تمامی ظرفیتهای امدادی و عملیاتی خود را برای پاسخگویی سریع به حوادث طبیعی احتمالی، بهویژه سیلاب و آبگرفتگیها، از پیش آماده و سازماندهی کرده است.
عبودی مزرعی با تأکید بر تغییر رویکرد از واکنش پس از حادثه به پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع، گفت: بررسی نقاط آسیبپذیر، تکمیل و آمادهسازی تجهیزات و اقلام امدادی، ارزیابی وضعیت پایگاهها و انبارها و رفع نواقص احتمالی با جدیت در حال انجام است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بر ضرورت گسترش هماهنگی بیندستگاهی تأکید کرد و بیان کرد: آمادگی مؤثر در برابر حوادث، نیازمند تقسیم دقیق وظایف، هماهنگی مستمر و شناخت ظرفیتهای دستگاههای مختلف است و این موضوع باید پیش از آغاز بارشهای فصلی در سطح استان و شهرستانها مورد توجه قرار گیرد.
وی به سازماندهی تیمهای تخصصی امدادی و آمادهسازی امکانات اشاره کرد و توضیح داد: آمادهسازی خودروها و تجهیزات عملیاتی، بررسی مسیرهای دسترسی و شناسایی ظرفیتهای پشتیبانی از جمله اقداماتی است که باید با اولویت مناطق پرخطر و آسیبپذیر انجام شود تا در صورت وقوع حادثه، پاسخگویی با سرعت و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.
عبودی مزرعی با تأکید بر نقش آموزش و مشارکت جوامع محلی در کاهش آثار حوادث افزود: افزایش آگاهی عمومی، آموزش مهارتهای مواجهه با حوادث و استفاده از ظرفیت خانههای هلال، دهیاران، بخشداران و گروههای محلی میتواند به ارتقای تابآوری جوامع و کاهش آسیبپذیری مناطق در معرض خطر کمک کند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای تمرینی خاطرنشان کرد: برگزاری مانورهای دورمیزی، محدود و عملیاتی با محوریت سیلاب و آبگرفتگی، فرصت مناسبی برای سنجش میزان آمادگی، تمرین نقشها و شناسایی نقاط ضعف دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران فراهم میکند.
وی تصریح کرد: مانورها نباید صرفاً به اجرای برنامهای نمادین محدود شوند، بلکه باید با هدف ارزیابی واقعی توان عملیاتی، شناسایی خلأها و اصلاح فرآیندهای پاسخگویی برگزار و نتایج آن برای رفع نواقص مورد استفاده قرار گیرد.
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