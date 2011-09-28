احمدزاده از اولین موزه صنایع دستی گلستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و دکتر روح اله احمدزاده کرمانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری کشور برای حضور در مراسم افتتاح پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین به گلستان سفر کرده اند.

در جریان این سفر مقامات ارشد کشور از بنای تاریخی امیرلطیفی در بافت قدیم گرگان که همزمان با سفر سوم رئیس جمهور به استان گلستان افتتاح شده ، دیدن کردند.

خانه امیر لطیفی به مساحت 956 متر مربع در بافت تاریخی گرگان در محله نعلبندان قرار گرفته است.

این بنا در اواخر دوره قاجار توسط مهدی‌خان ملک ساخته شده و بعدها در اختیار سید ابوالقاسم امیرلطیفی داماد خانواده ملک قرار گرفت.

خانه امیرلطیفی که جلوه‌های زیبایی از معماری سنتی شمال کشور را تداعی می‌کند در سال 1378 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و سال 89 با کاربری موزه صنایع‌ دستی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

صنایع‌دستی زیارت و رامیان، صنایع‌دستی علی‌آباد کتول و شاهکوه، کارگاه مسگری و آهنگری، کارگاه بافندگی و خرازی و حصیربافی، صنایع‌دستی ترکمن و قزاق و کرسی‌خانه، بخش‌های نمایشگاهی این موزه را تشکیل می‌دهند.

پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از پنجم تا هشتم مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی استان گلستان در گرگان در حال برگزاری است.