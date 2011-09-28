همایش خانواده و دفاع مقدس در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان ظهر چهارشنبه در این همایش که در سالن اجتماعات حوزه علمیه خواهران زاهدان برگزار شد، ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع زن مانند حضرت فاطمه معصومه (س) و زینب کبری (س) یک فرهنگ است و زنان باید در قالب دفاع فرهنگی مباحث علمی را آموخته و بیش از هر زمان دیگری با افزایش سطح علم و بصیرت خود در برابر دشمن مقابله و ایستادگی کنند.

آیت الله عباسعلی سلیمانی گفت: جهاد زنان در دو نوع مقابله با دشمن و جبهه فرهنگی است که اسلام و دفاع از ارزش‌ های انقلاب اسلامی را در دو زمینه علمی و نظامی تقویت کرده است وامروزه دفاع در برابر جنگ نرم برای هر فرد مسلمان اعم از زن و مرد امری واجب و ضروری است.

وی با بیان اینکه در قرآن کریم دو نوع جنگ و دفاع داریم افزود: یکی جهاد در راه خدا و دیگری فراگیری فضای علم و دانش و کسب توفیقات علمی است.

وی بیان داشت: همه انسان ها به ویژه مسلمانان دو دشمن دارند که یکی در کشور و شهر و دیگری در نفس آدمی توطئه می کند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: دشمن نفس در انسان ها جهالت، بی بصیرتی و بی آگاهی است و قرآن کریم برای مقابله با این دشمن فراگیری بصیرت دینی و بینش معرفتی را واجب کرده است.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این همایش اظهار داشت: زیربنای سازندگی جامعه در دست بانوان است که به عنوان ریشه اصلی خانواده با شناسایی آسیب ها مانع از صدمه به فرزندان خود می شوند و با آشنایی آن ها در زمینه افزایش بصیرت در دین، اعتقاد معنوی فرزندان را برای مقابله با تهدیدات و جنگ نرم دشمنان آماده می کنند.

طیبه اسماعیلی افزود: امروز مادران شهدا چون سرو بلند قامتی که با تربیت فرزندان صالح سهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته اند بر خود می بالند.