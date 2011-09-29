قطع 30 درخت در اصفهان/ متولی قطع هر درخت شهرداری است

پیام جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر از قلع و قمع بیش از 30 اصله درخت در منطقه 10 شهرداری اصفهان در هفته گذشته خبر داد و اظهارداشت: فردی ادعای مالکیت این زمین را کرده و با گرفتن صدور مجوز از دادگاه انگیزه قطع درختان را ساخت و ساز عنوان کرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری تا زمینی را تملک نکند تبدیل به فضای سبز نمیکند، افزود: چرا درختان بدون مذاکره با شهرداری و بدون اجازه قطع میشود.
مسئول هماهنگی و نظارت بر امور فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ میدهد که پس از 15 سال از وجود فضای سبز، فردی با ادعای مالکیت این زمین به متراژ 720 متر مربع و نیز 48 اصله درخت با مراجعه به دادگاه حکم قضایی برای قطع درختان گرفته و بیش از 30 اصله درخت این فضای سبز را قطع میکند.
وی با بیان اینکه در این قطعه از زمین درختان از نوع سرو نقرهای، کاج، نوش و نارون و چمن کاری پوشیده شده بوده است، اضافه کرد: مردم این منطقه از فضای سبز آن استفاده و هنگام مشاهده قطع درختان موضوع را به شهرداری اطلاع میدهند.
دادگاه حق صدور مجوز قطع درختان را ندارد
جوادیان تاکید کرد: دادگاه حق صدور مجوز قطع درختان را نداشته است و بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی سال 88 هرگونه امحای درختان و قطع برای اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل ادارات خدماتی از قبیل آب، برق، گاز و شهرداری میشود امکان پذیر نبوده مگر اینکه شهرداری مجوز صادر کرده باشد.
وی با بیان اینکه گاهی به دلایل عمرانی قطع درختان در سطح شهر صادر میشود، افزود: حتی دادگاه نیز نمیتواند دستور قطع و قلع و قمع درخت صادر کند.
مسئول هماهنگی و نظارت بر امور فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری بیان داشت: شکوائیهای از سوی امور حقوقی شهرداری علیه فرد مالک صادر و به دادگستری به منظور صدور حکم قضایی بدون اجازه کمسیون ارائه شده است.
وی با بیان اینکه قیمت ارزش اکولوژی یک طرف و قطع درختان طرف دیگر قضیه است، بیان داشت: این مالک فقط یک هفتم این عوارض را پرداخت کرده است.
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