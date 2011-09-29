قطع 30 درخت در اصفهان/ متولی قطع هر درخت شهرداری است

پیام جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر از قلع و قمع بیش از 30 اصله درخت در منطقه 10 شهرداری اصفهان در هفته گذشته خبر داد و اظهارداشت: فردی ادعای مالکیت این زمین را کرده و با گرفتن صدور مجوز از دادگاه انگیزه قطع درختان را ساخت و ساز عنوان کرده است.

وی با بیان اینکه شهرداری تا زمینی را تملک نکند تبدیل به فضای سبز نمی‌کند، افزود: چرا درختان بدون مذاکره با شهرداری و بدون اجازه قطع می‌شود.

مسئول هماهنگی و نظارت بر امور فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پس از 15 سال از وجود فضای سبز، فردی با ادعای مالکیت این زمین به متراژ 720 متر مربع و نیز 48 اصله درخت با مراجعه به دادگاه حکم قضایی برای قطع درختان گرفته و بیش از 30 اصله درخت این فضای سبز را قطع می‌کند.

وی با بیان اینکه در این قطعه از زمین درختان از نوع سرو نقره‌ای، کاج، نوش و نارون و چمن کاری پوشیده شده بوده است، اضافه کرد: مردم این منطقه از فضای سبز آن استفاده و هنگام مشاهده قطع درختان موضوع را به شهرداری اطلاع می‌دهند.

دادگاه حق صدور مجوز قطع درختان را ندارد



جوادیان تاکید کرد: دادگاه حق صدور مجوز قطع درختان را نداشته است و بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی سال 88 هرگونه امحای درختان و قطع برای اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل ادارات خدماتی از قبیل آب، برق، گاز و شهرداری می‌شود امکان پذیر نبوده مگر اینکه شهرداری مجوز صادر کرده باشد.

وی با بیان اینکه گاهی به دلایل عمرانی قطع درختان در سطح شهر صادر می‌شود، افزود: حتی دادگاه نیز نمی‌تواند دستور قطع و قلع و قمع درخت صادر کند.

مسئول هماهنگی و نظارت بر امور فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری بیان داشت: شکوائیه‌ای از سوی امور حقوقی شهرداری علیه فرد مالک صادر و به دادگستری به منظور صدور حکم قضایی بدون اجازه کمسیون ارائه شده است.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از شکوائیه رئیس شعبه اظهار داشته است که دستور قطع درختان در دستور کار نبوده و این در حالی است که اسنادی مکتوب از رئیس شعبه وجود دارد که دستور صریح خود را نسبت به قطع درختان برای فردی که ادعای مالکیت داشته را صادر کرده است.

جوادیان با بیان اینکه همچنان پیگیر قضیه هستیم، ادامه داد: هرکس به عمد و از روی آگاهی به قطع درختان اقدام کند در صورتی که قطع درختان بیش از 27 اصله باشد به سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

نظر کارشناسان شهرداری بر ارزش 70 میلیونی درختان

وی اضافه کرد: این مالک پس از ادعای مالکیت اشتباه دیگری را مرتکب شده و با نظر کارشناس دادگستری قیمتی را به عنوان عوارض درخت برآورد و پرداخت کرده است.

مسئول هماهنگی و نظارت بر امور فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری اظهار داشت: خلعیت از محل، تصرف، قلع و قمع و هزینه چمن توسط فرد در حالی 12 میلیون و 250هزار تومان پرداخت شده که عوارض قطع این درختان توسط کمیسیون ماده هفت، 70 میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.



وی با بیان اینکه قیمت ارزش اکولوژی یک طرف و قطع درختان طرف دیگر قضیه است، بیان داشت: این مالک فقط یک هفتم این عوارض را پرداخت کرده است.