خبرگزاری مهر، گروه استانها: مهر که از راه میرسد، فقط زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درنمیآورد، پشت درهای مدارس، فهرستی از نیازهایی قرار دارد که اگر دیده نشوند، بازگشایی رسمی لزوماً به معنای آغاز یک سال تحصیلی مطلوب نخواهد بود.
در برخی مدارس کهگیلویه و بویراحمد، مسئله دیگر فقط ساخت کلاس و افزایش سرانه فضای آموزشی نیست، نیمکت و صندلی فرسوده، تجهیزات اداری قدیمی، وسایل سرمایشی و گرمایشی ناکافی و کمبود امکانات آموزشی بخشی از مشکلاتی است که همزمان با نزدیک شدن مهر خود را نشان میدهد.
در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی در برابر مدیریت آموزش و پرورش و دستگاههای اجرایی قرار دارد، وقتی مدارس برای آغاز سال تحصیلی به تجهیزات نیاز دارند و از سوی دیگر در برخی انبارهای دولتی اقلامی بدون استفاده باقی مانده، چرا این ظرفیتها به نیاز مدارس متصل نمیشود؟
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که استان با محدودیت منابع مالی روبهرو است و خرید تمام تجهیزات مورد نیاز مدارس از محل اعتبارات موجود، به سادگی امکانپذیر نیست.
تجهیزات فرسوده؛ حلقهای که کمتر دیده میشود
ساختمان مدرسه نخستین تصویری است که از نهضت مدرسهسازی دیده میشود، اما کیفیت فضای آموزشی تنها به دیوار و سقف کلاس محدود نیست، بلکه دانشآموز برای تحصیل به نیمکت مناسب، صندلی سالم، تجهیزات اداری، وسایل سرمایشی و گرمایشی و امکانات آموزشی نیاز دارد.
اگر این تجهیزات فرسوده باشند، بخشی از هزینه و انرژی مدرسه صرف نگهداری و جایگزینی آنها میشود و اگر اساساً تجهیزی وجود نداشته باشد، مدرسهای که با هزینههای قابل توجه ساخته شده، در زمان بهرهبرداری با کمبود امکانات مواجه خواهد شد.
در همین نقطه است که موضوع تجهیز مدارس از یک مسئله اجرایی به موضوعی مرتبط با عدالت آموزشی تبدیل میشود زیرا دانشآموزان مدارس مختلف نباید صرفاً به دلیل تفاوت در محل تحصیل، از امکانات متفاوت برخوردار باشند.
وعده استفاده از انبارهای دولتی برای مدارس
یکی از پیشنهادهای مطرحشده برای عبور از این وضعیت، نه خرید فوری تجهیزات جدید، بلکه شناسایی و احیای ظرفیتهای موجود است.
فرماندار بویراحمد، در نشست شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به وجود اقلام بلااستفاده در برخی انبارهای دستگاههای دولتی، پیشنهاد کرد تجهیزات جدید و بدون استفاده دستگاههای اجرایی برای تجهیز مدارس مورد استفاده قرار گیرد.
راهکاری که در صورت اجرای دقیق میتواند بدون تحمیل هزینه سنگین جدید، بخشی از شکاف تجهیزاتی مدارس را کاهش دهد.
تعمیر به جای خرید؛ نسخهای برای روزهای کماعتباری
همزمان با این پیشنهاد عیسی شهامت، معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، راهکار دیگری را مطرح کرده است؛ به جای آنکه در شرایط محدودیت اعتبارات، تمام تمرکز بر خرید تجهیزات جدید باشد، باید بخشی از امکانات موجود شناسایی، تعمیر و دوباره وارد چرخه مصرف شود.
این رویکرد میتواند تجهیزات قدیمی اما قابل استفاده را از چرخه فرسودگی خارج و دوباره به مدارس بازگرداند.
اما مسئله اصلی اینجاست که چنین وعدهها و پیشنهادهایی زمانی اثرگذار خواهند بود که از سطح جلسه خارج شده و به یک فهرست مشخص، زمانبندی اجرایی و مسئول مشخص برای پیگیری تبدیل شوند.
بنیاد علوی؛ ۱۴۶ کلاس در مسیر تحویل
در کنار بحث تجهیزات، بخشی از مدارس استان در حال ساخت یا تکمیل هستند و آماده شدن آنها برای سال تحصیلی جدید، اهمیت تجهیز بهموقع را دوچندان کرده است.
مهدی هاتف، معاون بنیاد علوی کشور هم در نشست شورای اموزش و پرورش استان از اجرای ۱۴۶ کلاس درس در ۳۲ مدرسه خبر داد؛ پروژههایی که مجموع زیربنای آنها به حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع میرسد.
این اعداد نشان میدهد که در کنار ساخت فضای آموزشی، مسئله تجهیز این مدارس نیز باید همزمان دنبال شود زیرا مدرسهای که ساختمان آن تحویل میشود اما تجهیزات لازم در آن مستقر نشده، عملاً آمادگی کامل برای پذیرش دانشآموز را ندارد.
پیشرفت ۸۳.۵ درصدی؛ فاصلهای که باید تا مهر پر شود
پیروز کرمی، سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد، نیز از پیشرفت ۸۳.۵ درصدی نهضت مدرسهسازی در استان خبر داده است؛ رقمی که بالاتر از میانگین ۷۱.۲۸ درصدی کشور اعلام شده است.
کرمی گفته است پیشرفت پروژههای مدرسهسازی استان طی یک ماه حدود ۲.۴ درصد افزایش داشته و قرار است تا پایان مهر، ۸۰ پروژه آموزشی به بهرهبرداری برسد.
اما در کنار این پیشرفت، بخشی از پروژهها همچنان با کمبود اعتبار مواجه هستند. هنرستان پاتاوه، مدرسه الزهرا و مدرسه هاجر در یاسوج از جمله پروژههایی هستند که به گفته کرمی با مشکل تأمین اعتبار روبهرو بوده و پیمانکاران آنها مطالباتی بیش از ۲۰ میلیارد تومان دارند.
سرپرست نوسازی مدارس استان همچنین خواستار پیگیری برای تسریع در تخصیص اعتبارات و تأمین تجهیزات پروژههای اولویتدار شده است.
تعمیر تجهیزات فرسوده مدارس در اولویت قرار گیرد
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به محدودیتهای اعتباری و شرایط شبهجنگی، باید به جای خرید گسترده تجهیزات جدید، نگهداری، تعمیر، بازسازی و احیای تجهیزات موجود در اولویت قرار گیرد.
عیسی شهامت پیشنهاد تشکیل تیم تخصصی در اداره کل نوسازی مدارس برای شناسایی تجهیزات قابل تعمیر را مطرح کرد و افزود: تجهیزات قدیمی که امکان احیا دارند باید جمعآوری، تعمیر و دوباره در اختیار مدارس قرار گیرند.
شهامت همچنین بر ضرورت مدیریت ویژه ترافیک اطراف مدارس در روز نخست بازگشایی و پیگیری مستمر این موضوع تأکید کرد.
تجهیزات بلااستفاده دستگاههای دولتی به مدارس منتقل شود
فرماندار بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از تجهیزات جدید و بلااستفاده در انبار دستگاههای دولتی وجود دارد که میتواند برای تجهیز مدارس مورد استفاده قرار گیرد.
عباس بهشتی افزود: در حالی که برخی مدارس با کمبود نیمکت و صندلی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و امکانات اداری مواجهاند، استفاده از ظرفیت تجهیزات بدون استفاده دستگاههای اجرایی میتواند بخشی از این نیازها را پاسخ دهد.
وی پیشنهاد کرد: با صدور یک مصوبه استانی، دستگاههای اجرایی تجهیزات بلااستفاده خود را برای تجهیز مدارس در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.
فرماندار بویراحمد همچنین پیشنهاد کرد بانکها و شرکتهای توانمند، تأمین نیازهای اولیه یک مدرسه را بر عهده بگیرند و آموزش و پرورش نیز فهرست مدارس دارای کمبود، بهویژه در حوزه میز و نیمکت را تهیه کند.
۱۴۶ کلاس درس در ۳۲ مدرسه در آستانه تحویل قرار دارد
معاون بنیاد علوی، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۴۶ کلاس درس در قالب ۳۲ مدرسه با زیربنای ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال ساخت است و روند پیشرفت این پروژهها به صورت ماهانه گزارش میشود.
مهدی هاتف افزود: تلاش بر این است که ۲۷ مدرسه تا آغاز مهر تحویل شود و چهار مدرسه بزرگ نیز تا اواسط مهر به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاههای خدماترسان گفت: مشکلات مربوط به آب، برق و گاز میتواند روند تحویل پروژههای آموزشی را به تأخیر بیندازد و لازم است دستگاههای خدماترسان در زمان مناسب برای تأمین زیرساختها همکاری کنند.
۸۰ پروژه آموزشی تا پایان مهر آماده بهرهبرداری میشود
سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: پیشرفت فیزیکی نهضت مدرسهسازی در استان به ۸۳.۵ درصد رسیده و برنامهریزی برای افتتاح ۸۰ پروژه تا پایان مهر انجام شده است.
پیروز کرمی با اشاره به برخی پروژههای دارای کمبود اعتبار افزود: هنرستان پاتاوه، مدرسه الزهرا و مدرسه هاجر یاسوج از جمله طرحهایی هستند که برای تکمیل و تجهیز به حمایت بیشتری نیاز دارند.
وی با بیان اینکه مطالبات پیمانکاران برخی پروژهها بیش از ۲۰ میلیارد تومان است، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات و حمایت مدیریت استان برای تأمین اعتبار و تجهیزات پروژههای اولویتدار شد.
تجهیز مدارس شرط تحقق عدالت آموزشی است
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بازگشایی مدارس، پروژه مهر، عدالت آموزشی و آمادهسازی فضاهای آموزشی از محورهای اصلی برنامههای آموزش و پرورش استان است.
ایوب رضایی با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان استان در عرصههای علمی، فرهنگی و ورزشی افزود: استمرار این موفقیتها نیازمند فراهم بودن فضای آموزشی مناسب، تجهیزات کافی و همکاری همه دستگاهها است.
وقتی انبارها پر است و مدارس کم دارند
در ظاهر، دو مسئله جداگانه پیش روی استان قرار دارد؛ یک طرف مدارس نیازمند تجهیزات و طرف دیگر دستگاههایی که ممکن است اقلامی بدون استفاده در انبارهای خود داشته باشند، اما اگر این دو مسئله به یکدیگر متصل شوند، بخشی از نیاز مدارس میتواند از مسیر بازچرخانی داراییهای دولتی تأمین شود.
البته این راهکار به معنای انتقال بدون ضابطه هر وسیلهای به مدرسه نیست. تجهیزات باید از نظر ایمنی، سلامت، قابلیت استفاده، تناسب با نیاز مدرسه و هزینه تعمیر بررسی شوند. در غیر این صورت، انتقال وسایل فرسوده از یک انبار به مدرسه صرفاً محل نگهداری آنها را تغییر میدهد و مسئله را حل نمیکند.
از سوی دیگر، پیشنهاد تعمیر تجهیزات موجود نیز نیازمند سازوکار مشخص است، باید معلوم باشد چه تجهیزاتی قابلیت تعمیر دارند، هزینه تعمیر آنها چقدر است، چه نهادی مسئول جمعآوری و تعمیر است و این تجهیزات در نهایت به کدام مدارس تحویل خواهند شد.
مهر نزدیک است؛ فرصت آزمون وعدهها
اکنون که فاصله چندانی تا بازگشایی مدارس باقی نمانده، وعدههای مطرحشده درباره تجهیزات مدارس وارد مرحله مهمتری میشود و اگر قرار است تجهیزات بلااستفاده دستگاههای دولتی به مدارس منتقل شود، فهرست تجهیزات، فهرست مدارس نیازمند و زمان انتقال باید مشخص شود.
اگر قرار است تجهیزات فرسوده تعمیر شوند، تشکیل تیم تخصصی و آغاز عملیات شناسایی نباید به سال تحصیلی بعد موکول شود.
و اگر مدرسهای تازهساخت قرار است در مهرماه تحویل دانشآموزان شود، تجهیز آن باید همزمان با تکمیل ساختمان دنبال شود، نه اینکه پس از تحویل ساختمان، فرآیند تهیه نیمکت، وسایل سرمایشی، تجهیزات اداری و سایر نیازها آغاز شود.
مسئله فقط خرید تجهیزات نیست
مشکل تجهیزات مدارس کهگیلویه و بویراحمد را نمیتوان صرفاً با افزایش بودجه خرید حل کرد. بخشی از راهحل در مدیریت درست داراییهای موجود، تعمیر تجهیزات قابل احیا، اولویتبندی مدارس نیازمند و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی قرار دارد.
در شرایطی که منابع مالی محدود است، دستگاهی که تجهیز بلااستفاده در انبار دارد و مدرسهای که همان تجهیز را نیاز دارد، نباید دو جزیره جدا از هم باشند.
از سوی دیگر، مسئولیت اصلی سیاستگذاری و ساماندهی تجهیزات مدارس با آموزش و پرورش و مجموعه نوسازی مدارس است، اما تحقق عدالت تجهیزاتی بدون همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها، شرکتها و خیران امکانپذیر نیست.
مدرسه آماده، یعنی کلاس آماده تحصیل
نهضت مدرسهسازی زمانی به نتیجه واقعی میرسد که دانشآموز در نخستین روز مهر وارد کلاسی شود که علاوه بر دیوار و سقف، نیمکت سالم، تجهیزات مناسب، گرمایش و سرمایش کافی و امکانات لازم برای یادگیری داشته باشد.
۳۲ مدرسه در حال ساخت، ۱۴۶ کلاس درس و برنامه افتتاح ۸۰ پروژه تا پایان مهر، تصویری از حرکت عمرانی استان ارائه میدهد، اما در کنار این اعداد، کیفیت تجهیز مدارس نیز باید به همان اندازه جدی گرفته شود.
اکنون پیشنهادهایی روی میز است؛ از تعمیر تجهیزات فرسوده تا استفاده از اقلام بلااستفاده انبارهای دولتی و مشارکت بانکها و شرکتها در تجهیز مدارس. آنچه این پیشنهادها را از یک وعده تازه به یک اقدام مؤثر تبدیل میکند، اجرای سریع، فهرست شفاف، مسئول مشخص و گزارش نتیجه است.
مهر نزدیک است و مدارس نباید فقط از نظر ساختمانی آماده باشند، مدرسه زمانی آماده بازگشایی است که دانشآموز بتواند بدون مواجهه با کمبود تجهیزات، پشت یک نیمکت سالم بنشیند و سال تحصیلی را آغاز کند.
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