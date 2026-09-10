به گزارش خبرنگار مهر،حسین ساجدی نیا صبح پنجشنبه با حضور میدانی در مناطق سیلزده مازندران، ضمن بررسی آخرین وضعیت آسیبدیدگان و زیرساختهای متاثر از سیلاب، بر تسریع در روند امدادرسانی، بسیج تمامی ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و پیگیری جبران خسارتها تأکید کرد.
ساجدینیا با تأکید بر ضرورت تسریع در روند امدادرسانی به آسیبدیدگان، خواستار بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای مدیریت شرایط اضطراری و رفع مشکلات مردم مناطق متاثر از سیلاب شد.
وی همچنین بر استمرار خدماترسانی و حضور دستگاههای مسئول در مناطق آسیبدیده تأکید کرد و دستورات لازم را برای استفاده از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی در راستای تسریع در روند رسیدگی به مسائل سیلزدگان صادر کرد.
ساجدینیا در جریان این بازدید، ضمن ابراز همدردی با مردم مناطق سیلزده، بر ضرورت رسیدگی سریع به مشکلات ایجادشده و استمرار حمایت از خانوارهای آسیبدیده تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین جبران خسارتهای ناشی از سیلاب و بازگشت هرچه سریعتر مناطق آسیبدیده به شرایط عادی را از اولویتهای پیگیری پس از حادثه عنوان کرد.
وی با اشاره به اهمیت ارزیابی دقیق خسارتها، بر ضرورت جمعبندی وضعیت مناطق آسیبدیده و انعکاس نیازهای آنها برای اتخاذ تصمیمهای لازم در زمینه تأمین منابع و انجام اقدامات بازسازی تأکید کرد.
بازدید از مناطق سیلزده بابلسر
در ادامه این سفر، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه جمعی از مسئولان استانی و محلی با حضور در شهرستان بابلسر، از مناطق تحت تأثیر سیلاب بازدید کرد.
در این بازدید، وضعیت واحدهای مسکونی، زیرساختها و مناطق آسیبدیده از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از اقدامات انجامشده و شرایط موجود به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ارائه شد.
وی با حضور در جلسه ستاد مدیریت بحران شهر بهنمیر، در جریان گزارش مسئولان محلی از آخرین وضعیت مناطق سیلزده، میزان خسارتهای وارده و اقدامات انجامشده برای مدیریت شرایط قرار گرفت.
در این جلسه، نیازهای مناطق آسیبدیده و روند ارائه خدمات به مردم مورد بررسی قرار گرفت و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاههای اجرایی و امدادی تأکید کرد.
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