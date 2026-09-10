تبلیغ دارو در فضای مجازی نباید به تجویز تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به تبلیغات دارویی در فضای مجازی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی درباره یک دارو با توصیه به مصرف آن تفاوت دارد. معرفی ویژگی‌ها و کاربردهای یک فرآورده در چارچوب ضوابط، با توصیه دارو برای یک بیمار مشخص یکسان نیست.

وی افزود: به‌ویژه درباره کودکان، نوجوانان و افراد دارای شرایط خاص، نمی‌توان بر اساس اطلاعات محدود، مصرف یک دارو را پیشنهاد کرد. انتخاب دارو به شناخت وضعیت بیمار، بررسی شرایط پزشکی و تصمیم‌گیری پزشک نیاز دارد.

مهرزادی ادامه داد: داشتن عنوان پزشکی نیز به‌تنهایی اعتبار علمی هر محتوای منتشرشده در فضای مجازی را تضمین نمی‌کند. ادعاهای درمانی و نحوه معرفی فرآورده باید با اطلاعات علمی معتبر و ضوابط مربوط سازگار باشد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تأکید کرد: در تبلیغات فرآورده‌های سلامت، مسئولیت تنها متوجه پزشکی که محصول را معرفی می‌کند نیست. اگر شرکتی برای معرفی محصول از ظرفیت پزشک استفاده کرده باشد، نقش و مسئولیت شرکت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت سامانه‌های پاسخگویی به مردم گفت: بیماران برای دریافت اطلاعات درباره دارو و عوارض احتمالی آن به این مسیرها مراجعه می‌کنند و بروز تخلف در یک مورد، نباید به محدود شدن یک خدمت عمومی منجر شود؛ بلکه بررسی باید بر همان مصداق و عوامل دخیل متمرکز باشد.

مهرزادی درباره عرضه دارو اظهار کرد: دسترسی به دارو از مسیرهای قانونی و قابل پیگیری، امکان کنترل اصالت و کیفیت فرآورده و مشخص شدن مسئولیت افراد را فراهم می‌کند؛ در حالی که عرضه غیررسمی، نظارت و پیگیری را دشوارتر می‌کند.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: همه تخلفات از نظر میزان خطر یکسان نیستند. شدت برخورد باید با نوع تخلف و خطری که برای سلامت مردم ایجاد شده تناسب داشته باشد و در موارد قابل اصلاح، راهکارهای اصلاحی و پیشگیرانه نیز مورد توجه قرار گیرد.