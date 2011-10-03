عبدالمجید ارجمند نویسنده و تهیه‌کننده "جستجوگران پارسه" درباره مراحل ساخت این مستند به خبرنگار مهر گفت: اکنون در شهر شوش در حال تصویربرداری بخش مربوط به زندگی ژان پرو باستان شناسی هستیم که در ایران به جستجوی تاریخ و تمدن گذشته برآمد. او پیش از انقلاب به ایران آمد و گروهی به سرپرستی او منطقه شوش را حفاری کردند. نکته قابل توجه درباره یافته‌های آن‌ها نیز این بود که این باستان شناسی چیزی را از این خارج نکردند.

وی افزود: آن‌ها شهر باستانی شوش را پیدا کردند و مجسمه‌ای از داریوش را از زیر خاک بیرون آوردند که ایرانیان به واسطه این مجسمه موفق شده‌اند اطلاعات ویژه‌ای از آنچه در 2500 سال پیش رخ داده بود را به دست آورند. نکته دیگر نیز این است که به همراه این مجسمه کتیبه‌ای بود که اطلاعاتی به سه زبان ایلامی، میخی و هیروگلیف در آن نقش بسته بود.

ارجمند همچنین به کتاب "ترک بهشت" نوشته ژان پرو اشاره و اظهار کرد: او در این کتاب این مطلب را بیان می‌کند که با ترک ایران گویی بهشتی را ترک می‌گوید. او با توصیفاتی ظریف و لطیف ایران را وصف کرده و گفته است من این مجسمه را برای ایرانیان باقی می‌گذارم اما یکی از ایرانیان را به عنوان همسر با خودم می‌برم.

این تهیه کننده همچنین درباره کلیت برنامه "جستجوگران پارسه" گفت: این اثر مربوط به 18 نفر از سفرنامه نویسانی است که طی 380 سال گذشته از ایران بازدید داشته‌اند. ما در تحقیقاتمان ابتدا به فهرستی 130 نفری رسیدیم که سفرنامه‌نویسانی بودند که نه به عنوان توریست بلکه با یک ظرفیت فکری وارد ایران شده‌اند که از این میان 18 نفر را انتخاب کردیم.

وی افزود: برخلاف عده‌ای که به عنوان جاسوس به ایران سفر کرده بودند این 18 نفر اشخاصی بودند که با عشق و علاقه به ایران آمده و ره توشه‌شان بیش از هر چیز فرهنگ و هنر ایرانی بوده است. آن‌ها مفتون دوران تمدن قبل و بعد از اسلام سرزمین ایران شده و به فرهنگ آن عشق می‌ورزیدند. برخی حتی تا 20 سال در کشور ما زندگی کرده یا حتی برای خود همسر ایرانی اختیار کرده‌ و در وصیت‌نامه شان آرزو کرده‌اند در ایران دفن شوند که این‌ها نشانگر اوج شیفتگی است.

ارجمند با تاکید بر ارزش سفرنامه‌های این افراد تصریح کرد: آثار این افراد نام ایران را به یادگار گذاشته و در کشورهای مختلف باعث شناسایی و معرفی ایران شده است. به عنوان مثال سفرنامه نویسی از کشور سوئد 170 سال پیش با سفر به ایران کتابی درباره کویرها نوشته است که برای نگارش آن از مناطق سرد قطب شمال به گرم‌ترین نقطه زمین کویر لوت آمده و 18 سال در ایران مانده است.

تهیه‌کننده "جستجوگران پارسه" درباره عملکرد گروه تولید در سفر به کشورهای خارجی توضیح داد: اکثر این سفرنامه نویسان از افرادی هستند که در کشورهایشان برای آن‌ها بنیادی ساخته شده و ما با سفر به کشورهایی چون سوئد، نروژ، آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و لهستان از بنیادهای این سفرنامه نویسان و محل زندگی آنها تصویربرداری کرده‌ایم.

وی یادآور شد: این برنامه با قالب مستند بازسازی و استفاده از بازیگران در نقش این جهانگردان ساخته شده و ارنست هالستر، سون هدین، دیو لفووا، مارک اسموژنسکی و ریچارد فراید از جمله جهانگردانی هستند که در این مستند معرفی می‌شوند.

سایر عوامل این مجموعه 18 قسمتی عبارتند از کارگردانی و تدوین: مهناز رکنی و فرشاد اکتسابی، مدیر تولید: علیرضا علیمردانی، طراح لباس: احمد گلریز و طراح گریم: فریور معیری، برنامه ریز: روح الله کوه مسکن.