محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میثم باقری در وزن اول طلا، کورش رجلی ، بهنام بیات و هادی مستعان به ترتیب در وزنهای هشتم، پنجم و دوم از استان البرز مدال نقره را به خود اختصاص دادند.

وی افزود:‌ این موفقیت حاصل تلاش مربیان و دست اندرکاران ورزش تکواندو کشور و البرز بوده است.

سرپرست هیئت تکوانددو استان البرز اضافه کرد:‌ عباس شیخی ، سهیلا سیاحی و اکرم خدابنده تکواندو کاران البرزی شرکت کننده در این رقابتها بودند که متاسفانه مدالی کسب نکردند.

نوذری گفت:‌ تیم ملی تکواندو کشور در این مسابقات تاکنون در مجموع دو طلا، سه نقره و دو برنز کسب کرده است.

وی یادآور شد: این رقابتها امروز با انجام مسابقه در سه وزن به پایان می رسد.

استان البرز اکنون با بیش از 15 هزار تکواندو کار که نیمی از آنان را بانوان تشکیل می دهند از قطب های تکواندو کشور محسوب می شود.

همچنین استان البرز دارای 30 ملی پوش و 180 داور تکواندو است که 70 نفر آنان را بانوان تشکیل می دهند که چهار نفر از این داوران در بخش آقایان و یک نفر در بخش بانوان دارای رتبه داوری بین المللی هستند.





