100 درصد روستاهای کردستان دارای برق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مصطفی نجفیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست مدیران کل ادارات استان کردستان با مدیرکل دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: در سفرهای هیئت دولت به استان مصوب شد که روستاهای بالاتر از پنج خانوار وارد شبکه برق رسانی شوند که با پیگیری های انجام گرفته نه تنها روستاهای بزرگ بلکه روستاهایی که کمتر از پنج خانوار نیز جمعیت دارند دارای برق هستند.

وی اظهارداشت: تنها هفت روستا از روستاهای مرزی و صعب العبور استان از نعمت برق برخوردار نبودند که با کار کارشناسی و تامین بودجه های عمرانی آن با استفاده از انرژی خورشیدی این روستاها نیز به شبکه برق دست یافته و هیچ روستایی در استان کردستان از داشتن برق محروم نیست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان یادآور شد: در حال حاضر تنها مشکل شبکه برق استان ترمیم و اصلاح شبکه های فرسوده و قدیمی در شهرها و روستاها است که با تامین اعتبار و جذب آن می توان به این مهم نیز دست یافت.

نجفیان ادامه داد: برای بهسازی و اصلاح شبکه برق فرسوده استان هزینه ایی بالغ بر 120 میلیارد تومان پیش بینی شده که تاکنون تنها 10 میلیارد آن تخصیص یافته است و انتظار می رود که این نیاز مهم در استان بیش از پیش مورد توجه و عنایت مسئولان کشوری و استانی قرار گیرد.

گفتنی است نشست یک روزه مدیران کل ادارات استان کردستان با مدیر کل دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سنندج روز دوشنبه در محل استانداری کردستان برگزار شد.