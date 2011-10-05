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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۴

مرگ اعضای یک خانواده شش نفره در گرگان به دلیل برق گرفتگی

مرگ اعضای یک خانواده شش نفره در گرگان به دلیل برق گرفتگی

گرگان - خبرگزاری مهر: بر اثر برق گرفتگی شش نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان گرگان جانشان را از دست دادند.

رئیس شورای اسلامی روستای قرق گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر، محل این حادثه را در منزلی در این روستا اعلام کرد.

محمد علی رضایی افزود: سیم کشی سیار برق به داخل حمام موجب برق گرفتگی یک کودک عضو این خانواده شد.

وی اظهار داشت: به دلیل برق دار شدن فضای حمام دیگر اعضای خانواده برای نجات کودک اقدام کرده بودند که آنها نیز در حین کمک رسانی دچار برق گرفتگی شدند.

به گزارش مهر، بر اثر این حادثه چهار کودک، مادر و پدربزرگ این خانواده دچار برق گرفتگی شدند و جانشان را از دست دادند.

حسین صادقی پدربزرگ، قاسمی ( مادر) و چهار کودک دختر قربانیان این حادثه بوده اند.

این حادثه شامگاه چهارشنبه به وقوع پیوست.
 

کد مطلب 1425594

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