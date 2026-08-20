خرید تضمینی گندم سنقر و کلیایی از ۸۰ هزار تن گذشت

صادق توسلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون، بیش از ۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان سنقر و کلیایی در هشت مرکز خرید فعال، تحویل و خریداری شده است.

وی افزود: بخشی از گندم خریداری‌شده در مراکز ذخیره‌سازی شهرستان نگهداری می‌شود و تاکنون بیش از ۲۶ هزار تن از محصول خریداری‌شده در سیلوی مرکزی و انبار مکانیزه دولتی سنقر و کلیایی ذخیره‌سازی شده است.

سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان سنقر و کلیایی با اشاره به ادامه برداشت گندم در مناطق مختلف شهرستان، گفت: مراکز خرید تضمینی دولتی و مراکز بخش خصوصی همچنان فعال هستند و آمادگی کامل برای تحویل گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را دارند.

توسلیان ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و سردسیر بودن شهرستان، فعالیت مراکز خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت تا کشاورزان برای تحویل محصول خود با مشکلی مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند خرید تضمینی گندم در سنقر و کلیایی بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده تا نیمه دوم شهریورماه ادامه خواهد داشت و مراکز مربوطه در این مدت آماده دریافت محصول کشاورزان هستند.