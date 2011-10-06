رونمایی از تمبر "شمس و مولانا"/ اهدای فرش یادبود حافظ و شمس به بارگاه

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح کبیری صبح چهارشنبه در حاشیه همایش ملی مولانا در آینه شمس در گفتگو با خبرنگاران افزود: تمبر شمس و مولانا به ارزش 2 هزار و 200 ریال به همت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران چاپ شده که در تمام ایران و کشورهای عضو سازمان جهانی پست منتشر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همایش مولانا در آینه شمس با محوریت خواهرخواندگی شهرهای خوی، نیشابور و قونیه ترکیه با گلباران آرامگاه شمس تبریزی در خوی در حال برگزاری است، ادامه داد: در پایان همایش تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با دانشگاه‌های نیشابور و سلجوق قونیه منعقد می‌شود.

رئیس ستاد برگزاری همایش ملی "مولانا در آینه شمس" بافت دو قطعه فرش یادبود حافظ و شمس را از دستاوردهای کنگره پیوند خوی و شیراز طی سال گذشته عنوان کرد.

کبیری ادامه داد: این فرشها توسط حسن نجف‌زاده هنرمند فرشباف خویی به همراه چهار بافنده باغ گل ابریشم در ابعاد قالیچه‌ای دو در 1.5 متر بافته شده که نقشه بافت آن توسط استاد محمود فرشچیان هنرمند برجسته کشور طراحی شده بود.

وی اظهار داشت: با توجه به اتمام بافت این قالیچه ها مقرر شده یک تخته از آن به بارگاه شمس تبریزی در خوی اهدا شده و تخته دیگر آن در بارگاه حافظ نگهداری شود.

همایش ملی مولوی در آیینه شمس امروز پنجشنبه با گلباران مزار شمس تبریزی در خوی آغاز و سپس با سخنرانی اندیشمندان شرکت کننده در مجل مجتمع فرهنگی و هنری خوی ادامه می یابد.

در ادامه همایش تخصصی «مولانا در آینه شمس» که در سالن اجتماعات اداره کل سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی در حال برگزاری است تعدادی از مولاناپژوهان از جمله کریم‌ زمانی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، توفیق سبحانی، مشهور و محمدجواد ادبی سخنرانیهای علمی خود را ارائه می کنند.

اجرای تصنیف توسط علی جهاندار و مراسم اهدای کلید طلایی شهر خوی به شهرداران نیشابور و قونیه و اجرای موسیقی گروه استاد ذوالفنون عصر امروز برگزار می شود.

رایزن فرهنگی ترکیه در ایران، شهردار قونیه، رئیس بارگاه مولانا، رئیس و معاون دانشگاه سلجوق و والی قونیه، علی عسگری معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سیدطه مرقاتی، نایب رییس بنیاد شمس و مولانا، موید حسینی‌صدر نماینده مجلس و عضو بنیاد شمس و مولانا، محمدجواد ادبی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شهردار نیشابور، رییس شورای شهر نیشابور، رییس دانشگاه آزاد نیشابور و تعدادی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه، از جمله میهمانان همایش هستند.