مسکن یکی از مهمترین دغدغه جوانان برای تشکیل خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شریفی عصر سه شنبه در جلسه ستاد جوانی جمعیت و خانواده شهرستان رزن، اظهار کرد: جلسات ستاد جوانی جمعیت باید خروجی عملیاتی داشته باشد و صرف برگزاری جلسه و ارائه گزارش نمی‌تواند مشکلات موجود در این حوزه را برطرف کند.

وی افزود: برای هر مصوبه باید بازه زمانی مشخص و فرد یا دستگاه مسئول پیگیری تعیین شود تا بتوان میزان پیشرفت و اجرای مصوبات را در جلسات بعدی مورد ارزیابی قرار داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار رزن بررسی موانع ازدواج در شهرستان را یکی از موضوعات مهم در حوزه جوانی جمعیت عنوان کرد و گفت: باید مشکلات و موانعی که جوانان در مسیر ازدواج با آن مواجه هستند به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

شریفی با تاکید بر ضرورت حمایت از تامین مسکن زوج‌های جوان افزود: مسئله مسکن یکی از دغدغه‌های مهم جوانان برای تشکیل خانواده است و باید ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای حمایت از زوج‌های جوان در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

وی شناسایی موانع موجود در مسیر فرزندآوری را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: باید بررسی شود که چه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانع تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری می‌شود و برای رفع این موانع راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار رزن با اشاره به ضرورت حمایت از مادران شاغل گفت: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط باید شرایطی را فراهم کنند که اشتغال به مانعی برای فرزندآوری زنان تبدیل نشود.

وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به مادران دارای چند فرزند تاکید کرد و افزود: حمایت از خانواده‌های دارای چند فرزند در برخی حوزه‌ها کمرنگ است و باید ظرفیت‌های موجود برای حمایت موثرتر از این خانواده‌ها شناسایی و تقویت شود.

شریفی با اشاره به برخی نگرش‌های موجود در جامعه نسبت به تعداد فرزندان اظهار کرد: امروز در بسیاری از خانواده‌ها داشتن ۲ فرزند به‌عنوان یک الگوی رایج در نظر گرفته می‌شود و باید برای اصلاح نگرش‌های فرهنگی و تغییر ذهنیت‌های نادرست در حوزه فرزندآوری برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی تشکیل بانک اطلاعاتی از خانواده‌های نیازمند حمایت را یکی دیگر از ضرورت‌های حوزه جوانی جمعیت دانست و گفت: با شناسایی دقیق خانواده‌های نیازمند و تشکیل بانک اطلاعاتی جامع می‌توان حمایت‌ها و خدمات دستگاه‌های مختلف را هدفمندتر ارائه کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار رزن همچنین بر ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: باید دستگاه‌هایی که در اجرای برنامه‌ها و تکالیف مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عملکرد ضعیف‌تری دارند، شناسایی شوند تا برای رفع نقاط ضعف و افزایش میزان مشارکت آن‌ها اقدام شود.

شریفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، گفت: نباید تنها به ارائه آمار پرداخت تسهیلات اکتفا کرد بلکه باید مشکلات مردم و محدودیت‌های شبکه بانکی نیز به‌صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد.

وی تامین ضامن، شرایط اعتبارسنجی، مسائل مالی متقاضیان و محدودیت منابع بانکی را از جمله موضوعات نیازمند بررسی عنوان کرد و افزود: باید در چارچوب ضوابط قانونی فرآیند پرداخت تسهیلات برای متقاضیان واجد شرایط تسهیل شود.