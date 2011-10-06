ورزشگاه 15 هزار بوشهری تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنکار مهر، رضا جمشیدی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از این ورزشگاه افزود: ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر یکی از طرح های سفر ریاست جمهوری است که ساخت آن سال 85 آغاز شده و به علت کمبود اعتبار روند ساخت آن به کندی پیش می رود .

وی با بیان اینکه تا کنون 98 میلیارد ریال برای ساخت این ورزشگاه هزینه شده است، گفت: قرار بود این ورزشگاه سال 87 به بهره برداری برسد اما به دلیل کمبود اعتبارات روند اجرای آن به تاخیر افتاده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با بیان اینکه ساخت و سازهای مسکونی این ورزشگاه را محاصره کرده است، اظهارداشت: در ابتدا قرار بود این ورزشگاه از چندین مسیر ورود و خروج بزرگ برخوردار شود اما اکنون تنها یک مسیر ورود و خروج در این ورزشگاه باز است.