  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

جمشیدی:

ورزشگاه 15 هزار بوشهری تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد

ورزشگاه 15 هزار بوشهری تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: اگر اعتبارات لازم ورزشگاه 15 هزار بوشهری به موقع تامین شود این طرح حداکثر دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنکار مهر، رضا جمشیدی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از این ورزشگاه افزود: ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر یکی از طرح های سفر ریاست جمهوری است که ساخت آن سال 85 آغاز شده و به علت کمبود اعتبار روند ساخت آن به کندی پیش می رود.

وی با بیان اینکه تا کنون 98 میلیارد ریال برای ساخت این ورزشگاه هزینه شده است، گفت: قرار بود این ورزشگاه سال 87 به بهره برداری برسد اما به دلیل کمبود اعتبارات روند اجرای آن به تاخیر افتاده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با بیان اینکه ساخت و سازهای مسکونی این ورزشگاه را محاصره کرده است، اظهارداشت: در ابتدا قرار بود این ورزشگاه از چندین مسیر ورود و خروج بزرگ برخوردار شود اما اکنون تنها یک مسیر ورود و خروج در این ورزشگاه باز است.

کد مطلب 1426040

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها