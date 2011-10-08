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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

مرد 12000000000000 تومانی در پنجره 110

مرد 12000000000000 تومانی در پنجره 110

در «پنجره» 110 با محمدرضا زنوزی مطلق یا مرد 12هزار میلیارد تومانی آشنا می‌شوید که در گفتگویی به تخلفات اقتصادی اخیر می‎پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره یکی از شعارهای مسئولان بوده است با وجود این، هر از چندی شاهد رسوایی و تخلف مالی گسترده‎ای هستیم، از اختلاس 123 میلیاردی دهه هفتاد و پدیده شهرام جزایری گرفته و حالا هم پرونده تخلف سه هزار میلیاردی امیرمنصور آریا. در صدودهمین شماره  پنجره،  پرونده‎ای برای فساد در اقتصاد تهیه شده که به ابعاد ماجرای تخلف اقتصادی، به خصوص مورد اخیر، پرداخته شده است. در این پرونده خواننده آثار و گفتارهایی از بهمن آرمان، محمد احمدی، کریستوفر تی‎مارکت، محمدباقر صدری و ... خواهید بود.

همزمان با تولد هشتمین اختر آسمان ولایت، در صدودهمین شماره پنجره با پرونده‎ای به نام خورشید هشتم در قاب هنر هفتم، به فرهنگ رضوی در سیما و سینما پرداخته شده است. آیت الله جوادی آملی، حسین فدایی، یوسفعلی میرشکاک و جواد محدثی رسالت بوذری، کورش علیانی در این پرونده ویژه درباره امام هشتم علیه‎السلام مشهد مقدس و آستان مبارک رضوی نوشته‎اند.

اما پخش مستندی درباره رهبر معظم انقلاب، مطلب دیگر پنجره است که در شماره 110 پرونده‎ای درباره سینمای مستند در ایران و جهان و البته در BBC تدارک دیده شده است، با آثار و گفته‎هایی از رضا برجی، مسعود رضایی، سهیل کریمی و...

نسبت اخلاق با سیاست چیست؟ آیا سیاست که در منظر عام پدرومادر نمی‎شناسد! می‎تواند توجیهýگر هرگونه بی‎اخلاقی باشد؟ پرونده سیاسی این هفته‎ پنجره با عنوان اخلاق به مثابه هدف، به این موضوع می‎پردازد با آثار و نوشته‎هایی از عباس سلیمی نمین، محمد دهقان، آیت‎الله عباس کعبی و...

در بخش برون‎مرزی پنجره 110 می‎توانید مطالبی درباره اعتراض‌های مردمی در نیویورک و وال‎استریت و همچنین برخورد قضایی با پزشکان از سوی دولت بحرین بخوانید.

صفحات فراسو و مجله خبری دیگر بخش‌های تحلیلی و خبری پنجره 110 را تشکیل می‎دهند. تازه‎ترین شماره پنجره در 84 صفحه، شنبه 16 مهرماه روی پیشخوان روزنامه‎فروشی‎ها قرار گرفته است.

کد مطلب 1427420

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