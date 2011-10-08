مرد 12000000000000 تومانی در پنجره 110

به گزارش خبرگزاری مهر، مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره یکی از شعارهای مسئولان بوده است با وجود این، هر از چندی شاهد رسوایی و تخلف مالی گسترده‎ای هستیم، از اختلاس 123 میلیاردی دهه هفتاد و پدیده شهرام جزایری گرفته و حالا هم پرونده تخلف سه هزار میلیاردی امیرمنصور آریا. در صدودهمین شماره پنجره، پرونده‎ای برای فساد در اقتصاد تهیه شده که به ابعاد ماجرای تخلف اقتصادی، به خصوص مورد اخیر، پرداخته شده است. در این پرونده خواننده آثار و گفتارهایی از بهمن آرمان، محمد احمدی، کریستوفر تی‎مارکت، محمدباقر صدری و ... خواهید بود.

همزمان با تولد هشتمین اختر آسمان ولایت، در صدودهمین شماره پنجره با پرونده‎ای به نام خورشید هشتم در قاب هنر هفتم، به فرهنگ رضوی در سیما و سینما پرداخته شده است. آیت الله جوادی آملی، حسین فدایی، یوسفعلی میرشکاک و جواد محدثی رسالت بوذری، کورش علیانی در این پرونده ویژه درباره امام هشتم علیه‎السلام مشهد مقدس و آستان مبارک رضوی نوشته‎اند.

اما پخش مستندی درباره رهبر معظم انقلاب، مطلب دیگر پنجره است که در شماره 110 پرونده‎ای درباره سینمای مستند در ایران و جهان و البته در BBC تدارک دیده شده است، با آثار و گفته‎هایی از رضا برجی، مسعود رضایی، سهیل کریمی و...

نسبت اخلاق با سیاست چیست؟ آیا سیاست که در منظر عام پدرومادر نمی‎شناسد! می‎تواند توجیهýگر هرگونه بی‎اخلاقی باشد؟ پرونده سیاسی این هفته‎ پنجره با عنوان اخلاق به مثابه هدف، به این موضوع می‎پردازد با آثار و نوشته‎هایی از عباس سلیمی نمین، محمد دهقان، آیت‎الله عباس کعبی و...

در بخش برون‎مرزی پنجره 110 می‎توانید مطالبی درباره اعتراض‌های مردمی در نیویورک و وال‎استریت و همچنین برخورد قضایی با پزشکان از سوی دولت بحرین بخوانید.

صفحات فراسو و مجله خبری دیگر بخش‌های تحلیلی و خبری پنجره 110 را تشکیل می‎دهند. تازه‎ترین شماره پنجره در 84 صفحه، شنبه 16 مهرماه روی پیشخوان روزنامه‎فروشی‎ها قرار گرفته است.