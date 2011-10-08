مرد 12000000000000 تومانی در پنجره 110

به گزارش خبرگزاری مهر، مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره یکی از شعارهای مسئولان بوده است با وجود این، هر از چندی شاهد رسوایی و تخلف مالی گستردهای هستیم، از اختلاس 123 میلیاردی دهه هفتاد و پدیده شهرام جزایری گرفته و حالا هم پرونده تخلف سه هزار میلیاردی امیرمنصور آریا. در صدودهمین شماره پنجره، پروندهای برای فساد در اقتصاد تهیه شده که به ابعاد ماجرای تخلف اقتصادی، به خصوص مورد اخیر، پرداخته شده است. در این پرونده خواننده آثار و گفتارهایی از بهمن آرمان، محمد احمدی، کریستوفر تیمارکت، محمدباقر صدری و ... خواهید بود.
همزمان با تولد هشتمین اختر آسمان ولایت، در صدودهمین شماره پنجره با پروندهای به نام خورشید هشتم در قاب هنر هفتم، به فرهنگ رضوی در سیما و سینما پرداخته شده است. آیت الله جوادی آملی، حسین فدایی، یوسفعلی میرشکاک و جواد محدثی رسالت بوذری، کورش علیانی در این پرونده ویژه درباره امام هشتم علیهالسلام مشهد مقدس و آستان مبارک رضوی نوشتهاند.
اما پخش مستندی درباره رهبر معظم انقلاب، مطلب دیگر پنجره است که در شماره 110 پروندهای درباره سینمای مستند در ایران و جهان و البته در BBC تدارک دیده شده است، با آثار و گفتههایی از رضا برجی، مسعود رضایی، سهیل کریمی و...
نسبت اخلاق با سیاست چیست؟ آیا سیاست که در منظر عام پدرومادر نمیشناسد! میتواند توجیهýگر هرگونه بیاخلاقی باشد؟ پرونده سیاسی این هفته پنجره با عنوان اخلاق به مثابه هدف، به این موضوع میپردازد با آثار و نوشتههایی از عباس سلیمی نمین، محمد دهقان، آیتالله عباس کعبی و...
در بخش برونمرزی پنجره 110 میتوانید مطالبی درباره اعتراضهای مردمی در نیویورک و والاستریت و همچنین برخورد قضایی با پزشکان از سوی دولت بحرین بخوانید.
صفحات فراسو و مجله خبری دیگر بخشهای تحلیلی و خبری پنجره 110 را تشکیل میدهند. تازهترین شماره پنجره در 84 صفحه، شنبه 16 مهرماه روی پیشخوان روزنامهفروشیها قرار گرفته است.
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