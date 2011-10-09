اجرای طرح عفاف و حجاب در مازندران با مشکل مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حق پرست در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مازندران در ساری افزود: همه دستگاههای اجرایی استان موظفند طبق برنامه پنج ساله در جهت احیای ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کنند.

وی اظهار داشت: در ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مازندران مجموعه ای هستند که در جهت راهبردی و اجرای این فریضه الهی عمل می کنند و در جلسات این ستاد پیشنهادات، نظرات و طرحهای راهگشا ارائه می شود اما متاسفانه در حوزه اجرایی آن مشکل جدی وجود دارد.

حق پرست افزود: مهم ترین وظیفه ای که این ستاد بر عهده دارد این است که فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه نهادینه و فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر به نحو مطلوب اجرا شود.

مدیرکل اطلاعات مازندران با بیان اینکه بدون تخصیص اعتبار می توان این دو فریضه الهی را به نحو درست توسط افراد آگاه و متدین در نظام اسلامی اجرا کرد، گفت: مهم این است که عملکرد دستگاه های اجرایی استان در زمینه پیشرفت این فریضه الهی ارزیابی شود تا میزان موفقیت در بحث ترویج دینی و قرآنی فرهنگ عفاف و حجاب مشخص شود.

حق پرست افزود: هم اکنون پنج مرکز دانشگاهی در استان وجود دارد که می توان با استفاده از نظرات اساتید این مراکز علمی و فرهنگی در جهت هرچه بهینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب تلاش کرد.



