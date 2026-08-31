زارعی: دشتی و تنگستان برای اولین بار مشمول عوارض آلایندگی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه، ضمن تشریح آخرین دستاوردهای عمرانی، اقتصادی و بودجه ای حوزه انتخابیه خود، از پیگیری های شبانه روزی برای تحقق عدالت در توزیع منابع سخن گفت و به نقد عملکرد برخی دستگاه ها در تخصیص اعتبارات پرداخت.

وی با اشاره به پیگیری پروژه های زیرساختی، تصریح کرد: هفته گذشته به همراه جمعی از همکاران، شخصاً با رئیس جمهور و وزیر نفت در خصوص وضعیت میدان مشترک گازی ایران و عربستان و همچنین چاه های نفتی جنوب کشور دیدار کردیم.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از طی مراحل بوروکراتیک در صنعت نفت، خوشبختانه عملیات بارگذاری و حفاری در منطقه آغاز شده و پیشبینی می شود ظرف یک تا دو ماه آینده، شاهد بهره برداری از آن باشیم.

وی گفت: این پروژه، بزرگترین هدیه برای مرکز استان و به ویژه شهرستان های دشتی و تنگستان خواهد بود و شهرستان های همجوار را نیز شامل می شود.



زارعی در خصوص موضوع عوارض آلایندگی، گفت: امسال برای نخستین بار، شهرستان های دشتی و تنگستان مشمول دریافت عوارض آلایندگی شدند. هرچند جزئیات دقیق آن هنوز مشخص نیست، اما این اقدام گامی بلند برای جبران محرومیت های گذشته محسوب میشود.

وی اضافه کرد: متأسفانه در قانون قبلی، مبنای اخذ عوارض بر «فلر»ها گذاشته شده بود و از آنجاکه این منطقه فاقد فلر بود، از این نعمت محروم می‌ماند اما با رایزنی‌های مؤثر، این مشکل برطرف شد.

این نماینده مجلس در ادامه به موضوع راه اندازی بیمارستان ها اشاره کرد و افزود: کارهای اجرایی راه اندازی بیمارستان ها در حال انجام است و امیدواریم به زودی شاهد بهره برداری از آنها باشیم.

راه اندازی پتروشیمی دشتی و تنگستان کلید خورد

وی ادامه داد: همچنین، مذاکرات اولیه برای احداث یک واحد پتروشیمی در حوزه انتخابیه با یکی از شرکت های بزرگ کشور انجام شده است که انشاءالله با تحقق آن، بخش عمده ای از معضل بیکاری در منطقه مرتفع خواهد شد.

افزایش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان های دشتی و تنگستان

زارعی با تأکید بر عملکرد خود در بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: با توجه به تغییر ساختار لایحه بودجه و ارائه آن در قالب جداول جدید، موفق شدم پیشنهاداتی برای اصلاح این جداول ارائه دهم که برخی در صحن مجلس به تصویب رسید.

وی گفت: یکی از مهمترین دستاوردها، تثبیت «عدالت در توزیع منابع» بود؛ به گونه ای که اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان های دشتی و تنگستان در سال گذشته به هزار و ۱۸ میلیارد تومان رسید که نسبت به ساله ای قبل رشد قابل توجهی داشته است.

افزایش سهم درآمد استان

وی در خصوص افزایش سهم درآمد استان، تصریح کرد: برای نخستین بار، ضریب برداشت از مازاد درآمد استان بوشهر به تصویب رسید و بر اساس آن، ۵۰ درصد از مازاد درآمد به خود استان بازمی گردد.

وی بیان کرد: همچنین با پیگیری های مستمر، سهم استان از محل فروش نفت و گاز از ۲۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این موفقیت حاصل مطالبه گری و دفاع فنی در کمیسیون تلفیق بود که با وجود مخالفت های شدید، نهایتاً به تصویب رسید.

نماینده دشتی و تنگستان در بخش دیگری از سخنان خود، با گلایه از عملکرد سازمان برنامه و بودجه، گفت: سال گذشته دولت را مجاب کردیم تا هزار میلیارد تومان برای حمایت از کوله بران و ملوانان استان های جنوبی اختصاص دهد و امسال نیز این مبلغ را با ارائه پیشنهاد اصلاحی، به هفت همت افزایش دادیم.

وی گفت: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در تخصیص این اعتبارات که بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی است، تعلل می ورزد. سهم استان بوشهر از این محل، ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که بخشی از آن تخصیص یافته و بخش قابلت وجهی همچنان بلاتکلیف مانده است. از رسانه ها انتظار دارم این گلایه را منعکس کنند تا هرچه سریعتر اعتبارات مربوطه به استان تزریق شود.

حتی یک ثانیه در هیچ جلسه ای تأخیر نداشته ام



زارعی با اشاره به عملکرد نظارتی و تقنینی خود، خاطرنشان کرد: از ابتدای حضور در مجلس، حتی یک ثانیه در هیچ جلسه ای تأخیر نداشته ام و در تمام ارزیابی های سه ماهه، همواره جزو پنج نماینده اول مجلس از حیث حضور، مشارکت و فعالیت بوده ام.

وی گفت: نماینده باید در سه حوزه قانونگذاری، نظارت و تسهیل گری مؤثر واقع شود و من برای تحقق این اهداف، از هیچ تلاشی دریغ نکرده و تمام توان خود را برای خدمت به مردم دشتی و تنگستان به کار گرفته ام.

سهم درآمدی کوله‌بری و ملوانی استان بوشهر به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسید

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات مؤثر در حوزه تثبیت عدالت در توزیع منابع، از افزایش بی سابقه سهم درآمدی استان بوشهر از محل کوله‌بری و ملوانی خبر داد و نسبت به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص این اعتبارات انتقاد کرد.



زارعی، با تشریح جزئیات روند تصویب بندهای مرتبط با کوله‌بری و ملوانی در بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: بر اساس محاسبات کارشناسی، حجم صادرات و واردات حوزه کولهبری و ملوانی حدود ۷.۲ میلیارد دلار برآورد میشود که با ضرب در نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی (۱۲۰ هزار تومان)، سهم درآمدی این بخش به رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان می رسد.

وی تصریح کرد: پس از پیگیری های مستمر و نشست با رئیس مجلس، و ارائه مستندات فنی، موفق شدیم این رقم را در کمیسیون تلفیق به تصویب برسانیم. بر این اساس، ۵۳ هزار میلیارد تومان در کمیسیون و ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز به صورت الحاقی به آن افزوده شد که مجموعاً ۸۸ هزار میلیارد تومان سهم درآمدی کوله‌بری و ملوانی در بودجه لحاظ شد.

زارعی با بیان اینکه سهم استان بوشهر از این اعتبار بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: بر اساس شاخص های تعیین شده، سهم شهرستان های دشتی و تنگستان از این رقم حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است.

گلایه از تعلل سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصیص اعتبارات

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه، گفت: متأسفانه با وجود وصول پنج هزار میلیارد تومان از این اعتبارات طی چهار ماه ابتدایی سال جاری، سازمان برنامه و بودجه هنوز بخش عمدۀ آن را ابلاغ نکرده و فقط قسمت کوچکی را تخصیص داده است.

وی تأکید کرد: من به عنوان نماینده ناظر مجلس در کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی کولهبری و ملوانی، این گلایه را رسماً مطرح میکنم و تا وصول کامل این اعتبارات، پیگیری مستمر خواهم داشت.

زارعی در ادامه به اقدامات دیگر در حوزه بودجه استان اشاره کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده، سهم استان بوشهر از محل سه درصد خالص فروش نفت و گاز که پیشتر به ۲۱ هزار میلیارد تومان محدود شده بود، با اصلاح واژه «صادرات» به «فروش» و اثبات موضوع تهاتر به عنوان صادرات، به رقم قابل توجه ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در کمیسیون مطرح شد که متأسفانه به دلیل مخالفت های برخی اعضا، در نهایت به رقم ۶۰.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. با این حال، همین رقم نیز نسبت به سال گذشته که تنها ۲ هزار میلیارد تومان بود، افزایشی بالغ بر ۳۰ برابری داشته است.

وی یادآور شد: برای نخستین بار در چند سال اخیر، ضریب برداشت ۵۰ درصدی از مازاد درآمدهای استانی تصویب شد که بر اساس آن، هرگونه درآمد بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان استان، به خود استان بازمی گردد و این موضوع میتواند نقش مؤثری در توسعۀ متوازن استان ایفا کند.



زارعی با اشاره به افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستانها ی دشتی و تنگستان، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، یک هزار و ۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای این دو شهرستان در قالب تملک دارایی های سرمایه ای توزیع شد که نسبت به سال های قبل رشد چشمگیری داشته است.

پیگیری ها در حوزه درمان

وی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه بیمارستان اهرم اشاره کرد و گفت: با پیگیری های مستمر، تجهیزات مورد نیاز از جمله سی‌تی اسکن، آمبولانس، اتاق عمل و پانسیون پرسنل تأمین شده و ضریب اشغال تختها نیز افزایش یافته است.

وی گفت: همچنین اعتبارات جاری این مرکز درمانی به اندازه کافی تأمین شده و پرداخت مطالبات پرسنل حوزه سلامت نیز پیگیری شده است.

لزوم وحدت و همدلی میان اصحاب رسانه و دستگاههای اجرایی

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم وحدت و همدلی میان اصحاب رسانه و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی که جنگ ترکیبی و رسانه ای علیه کشور در جریان است، وظیفۀ ما مطالبه گری توأم با امیدآفرینی است و نباید اجازه دهیم اقدامات ما به فرسایش سرمایۀ اجتماعی یا تقویت جبهۀ دشمن منجر شود.

زارعی در پایان با قدردانی از همراهی استاندار، فرمانداران، شهرداران و دستگاه های اجرایی استان، قول داد که تا حصول نتیجه نهایی در خصوص تخصیص کامل اعتبارات کوله بری و ملوانی، پیگیریهای خود را با قوت ادامه دهد و از هیچ تلاشی برای تحقق حقوق مردم استان دریغ نخواهد کرد.