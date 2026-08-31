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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

ستاد کل نیروهای مسلح: تجاوز از هیچ نقطه‌ای را تحمل نخواهیم کرد

ستاد کل نیروهای مسلح: تجاوز از هیچ نقطه‌ای را تحمل نخواهیم کرد

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: تجاوز از هیچ مبدایی را تحمل نخواهیم کرد و ارتش متجاوز آمریکا راهی جز خروج از منطقه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) به شرح ذیل است:

با وجود اعلام رسمی برخی از کشورهای منطقه مبنی بر اینکه هرگز اجازه استفاده از سرزمین آسمان و ساحل خود را به ارتش متجاوز آمریکا علیه ایران اسلامی نمی‌دهند، علی رغم هشدارهای قبلی هنوز ارتش تروریستی آمریکا از سرزمین، آسمان و فضای آن کشورها علیه کشور ما و بعضی از اماکن نظامی ایران بهره برداری و حملاتی را انجام می‌دهند.

همانگونه که تاکنون در میدان عمل نشان دادیم ضمن احترام به حاکمیت ملی همسایگان خود هرگز و هیچ گونه تجاوزی را تحمل نخواهد کرد و پاسخی به مراتب سنگین تر خواهد داد و نمونه آن را شب گذشته توسط رزمندگان دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ثابت کردیم.

ارتش متجاوز آمریکا راهی جز خروج از منطقه ندارد و تسهیل‌گران تجاوز آمریکا به ایران اسلامی بدانند که نیروهای مسلح مقتدر ما اعم از سپاه و ارتش دوشادوش یکدیگر مبدا هر تجاوزی را کوبنده مورد هدف قرار خواهند داد.

هشدار می‌دهیم شما بارها اراده قوی نیروهای مسلح و مردم سلحشور و مقاوم ما را آزموده‌اید بار دیگر آن را تجربه نکنید.

کد مطلب 6933542

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