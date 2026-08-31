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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

ایتالیا تعلیق شنگن با اسپانیا را تمدید کرد

ایتالیا تعلیق شنگن با اسپانیا را تمدید کرد

ایتالیا تعلیق توافق آزادی رفت‌ و آمد شنگن با اسپانیا را به بهانه بحران سئوتا به مدت دست‌ کم ۱۵ روز دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، رسانه‌ های ایتالیایی امروز دوشنبه اعلام کردند که دولت راست گرای ایتالیا تعلیق توافق آزادی رفت‌ و آمد شنگن با اسپانیا را برای دست‌ کم ۱۵ روز دیگر تمدید می‌ کند.

ایتالیا پیش‌ تر، از ۳۱ ژوئیه اجرای بخشی از توافق شنگن با اسپانیا را برای یک ماه متوقف کرده بود.

رم این اقدام را به بهانه ورود گسترده مهاجران به سئوتا، قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا انجام داده بود.

این در حالیست که پدرو سانچر نخست وزیر اسپانیا پیشتر در یک گفتگوی مطبوعاتی تاکید کرد: بحران مهاجران از سمت مراکش، با یک هجمه در رسانه های جمعی از سوی صفحات اسرائیلی آغاز شد. هجمه احزاب راست گرای اروپا علیه اسپانیا به دلیل موضع گیری دولت این کشور علیه نسل کشی غزه صورت می گیرد. اطلاعات منتشر شده از سوی کمیساریای اروپا حاکی از آن است که طرف های اسرائیلی در بحران مهاجران دست داشته اند. آیا واقعا اسرائیل تا این حد به موضوع مهاجران در اسپانیا علاقه دارد یا آن که علیه موضع اسپانیا در خصوص نسل کشی غزه اقدام می کند؟

لازم به ذکر است در اواخر ماه گذشته، شهر سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و در مرز با مراکش شاهد ورود گسترده مهاجران بود. بر اساس اعلام وزارت کشور اسپانیا، از آن زمان حدود ۷۲ هزار نفر وارد این شهر شده‌اند که بیشتر آنها به مراکش بازگشته‌اند.

پیشتر نیز انریکه آریاس خیل کارشناس اسپانیایی تصریح کرد که بحران ورود مهاجران به شهر سئوتا ساخته و پرداخته آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و آنها تصمیم گرفته‌اند به دلیل حمایت مادرید از فلسطین، انتقام بگیرند.

کد مطلب 6933538

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