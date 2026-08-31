طوفان شدید با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: بامداد ۹ شهریور ۱۴۰۵ سرعت وزش باد در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را به ۲۵۰۰ متر کاهش داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در زهک نیز سرعت وزش باد به ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به ۱۸۰۰ متر کاهش پیدا کرد.

وی اظهار کرد: تا پایان هفته در شمال استان، به‌ویژه در ساعات صبح، وزش باد شدید و گردوخاک تداوم خواهد داشت و در مناطق مستعد نیز گاهی طوفان گردوخاک رخ خواهد داد.

حیدری بیان کرد: طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز در اواسط روز، وزش باد گاهی افزایش یافته و می‌تواند موجب افزایش غلظت غبار شود.

وی در پایان از شهروندان خواست هنگام غبارآلود شدن هوا نکات بهداشتی و استفاده از ماسک را رعایت کنند و رانندگان نیز با توجه به کاهش دید، با احتیاط تردد کنند.

مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان همچنین بر رعایت نکات ایمنی در عملیات عمرانی و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی کشاورزان برای محافظت از محصولات و سالن‌های پرورشی تأکید کرد.