به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از لیگ برتر فوتبال کشور روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ شهریور در شهرهای مختلف ایران پیگیری خواهد شد.
تیم فوتبال ذوبآهن چهارشنبه ۱۰ شهریور از ساعت ۱۸ در ورزشگاه فولادشهر میزبان پیکان تهران خواهد بود؛ محمدعلی صلاحی داور این بازی است و مرتضی یوسفشهریاری، وحید هلیرودی و رسول اولیایی وی را در این امر همراهی میکنند؛ مهناز ذکایی و شاهین یزدانی داوران VAR هستند و حسین نجاتی ناظر داوری است.
سپاهان نیز از ساعت ۲۱ چهارشنبه ۱۰ شهریور مهمان نفت آبادان است؛ وحید زمانی قصاوت این دیدار را بر عهده دارد؛ علی اکبر نوری، فرزاد ایمانینژاد و حامد سیری زمانی را در امر قضاوت یاری میکنند، ایمان کهیش و فرزاد منصوری داوران VAR خواهند بود، تورج عیوضمحمدی نیز ناظر داوری است.
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