به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان خدابنده افزود:سند تحول قضایی باید در همه زمینه‌ها ظهور و بروز عینی پیدا کند که این مهم‌ از ابعاد مختلف قضایی و امنیتی اهمیت بسزایی دارد.

وی اظهار داشت: براساس احکام دائمی برنامه های توسعه باید به یک کشور پیشرفته تبدیل شویم و مرکز ثقل توسعه هر کشور پیشرفت قضایی است که بدون آن کمال دست یافتنی نیست.

محبوب با بیان اینکه ابزار پیش برنده توسعه قضایی انتخاب مدیران کارآمد و خلاق است، افزود: مدیران انتخابی در دوره جدید باید جهادی، انقلابی و اجرا کننده شاخصه های دستگاه قضایی باشند.

وی گفت : عملکرد قضایی شهرستان خدابنده شایسته این مردم شهرستان نبود و باید رییس جدید دادگستری با تلاش شبانه روزی، صادقانه و انقلابی وضعیت موجود را ارتقا دهند.

در ادامه این مراسم از زحمات علی افشاری رئیس سابق دادگستری قدردانی و رضا خلجی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان خدابنده معرفی شد.