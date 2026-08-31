رفع تنش آبی ۸۰۰۰ نفر در جنوب شرق سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور اربابی از بهرهبرداری پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی جکیگور با هدف تأمین پایدار آب و رفع تنش آبی بیش از ۸۰۰۰ نفر در جنوب شرق سیستان و بلوچستان خبر داد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان راسک در آیین بهرهبرداری از این طرح بیان کرد: این پروژه در چند فاز و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اجرا و به بهرهبرداری رسیده است و با اجرای آن، ظرفیت تأمین و پایداری آب شرب منطقه جکیگور به میزان ۲۰ لیتر در ثانیه ارتقا یافت.
وی گفت: حفر و تجهیز یک حلقه چاه ،احداث ایستگاه پمپاژ، اجرای ۷۵۰ متر خط انتقال آب با لوله پلیاتیلن ۲۰۰ میلیمتری و ۷۰۰ متر خط برق فشار متوسط و نصب ترانس ۱۰۰ کاوا ، از جمله اقدامات انجامشده در این طرح است.
اربابی تصریح کرد: احداث مخزن بتنی جمعآوری آب در محل دشت پیشین به حجم ۱۰۰ مترمکعب، خرید و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ و اصلاح ۶۰۰ متر از خط انتقال با لوله به قطر ۳۵۵ میلیمتر در بستر رودخانه سرباز از دیگر اقدامات این پروژه بوده است.
وی گفت: همچنین ۴.۵ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه داخلی روستای جکیگور انجام شده که نقش مهمی در ارتقای کیفیت و پایداری خدمات آبرسانی به مردم منطقه دارد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان راسک ادامه داد: آب شرب مجتمع روستایی جکیگور هم اکنون از طریق دوحلقه چاه در دشت پیشین با فاصله ۲۵ کیلومتر تامین و پمپاژ میشود و اقدامات انجام شده نقش بسزایی در رفع تنش آبی ساکنین منطقه ایفا خواهد کرد.
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