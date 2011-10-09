نظارت بر پیمانکارهای آبفای هرمزگان باید از طریق بخش خصوصی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی صبح یکشنبه در گردهمایی مدیران آبفای ناحیه ی شرق و غرب بندرعباس و در حضور تنی چند از مدیران ستادی آبفای استان عنوان کرد: در همین ابتدای راه چارت آبفای ناحیه شرق وغرب باید با این دیدگاه تنظیم شود که حتی نظارت روزانه بر پیمانکار هم به بخش خصوصی واگذار شود و تنها نظارت عالیه توسط مدیران آبفا دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه تفکیک آبفای ناحیه شرق و غرب بندرعباس در راستای تسهیل خدمات دهی به شهروندان بندرعباسی صورت گرفته، ادامه داد: تفکیک امورآب و فاضلاب بندرعباس به دو ناحیه شرق وغرب در راستای تسهیل در امور مشترکین وتسریع در امور اتفاقات آبفا اجرا شده و در راه تحقق این اهداف باید کوشید.

وی اظهارداشت: با تفکیک امور آب و فاضلاب بندرعباس به دو ناحیه شرق وغرب باید تمام امورات آب و فاضلاب این شهرستان از جمله فروش انشعاب، نصب و وصول مطالبات به این دو ناحیه واگذار شود.

مدیرعامل آبفای هرمزگان با اشاره به اینکه امورات باید به گونه ای باشد که نظارت بر اتفاقات آب و فاضلاب نیز به مشاوران واگذار شود عنوان کرد: کیفیت کار مشاوران نیز بستگی به نحوه نظارت مدیران دارد و تشدید نظارت مدیران بر مشاوران موجب ارتقا خدمات رسانی به مردم می شود.

خادمی گفت: اگر چه به کارگیری مشاوران و پیمانکاران قوی هزینه بر است اما خدمات رسانی به مرد م را تسهیل می نماید.

وی تاکید کرد: بعد از به کارگیری مشاوران قوی با مقایسه عملکرد مشاوران مختلف با یکدیگر می توان به تشدید نظارت بر آنها پرداخت.

مدیرعامل آبفای هرمزگان استفاده از نیروهای بازنشسته کیفی و دارای تجربه را در زمینه بکارگیری مشاوران ارزنده توصیه کرد و افزود: علاوه بر مورد مذکور در ابتدای راه تفکیک مدیریت آبفای بندرعباس به دو ناحیه شرق و غرب، استفاده از تجربیات موفق استانهایی که دارای این تجربه هستند نیز می تواند بسیار راه گشا باشد.

تفکیک مدیریت امور آبفای بندرعباس به دو ناحیه شرق وغرب از اواخر مرداد ماه جاری در بندرعباس کلید خورده است.