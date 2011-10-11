به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های تخصصی انجمن علمی نقد ادبی ایران و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و موسسه خانه کتاب با موضوع نقد کتاب، برگزار می‌شود.

پنجمین نشست از این سلسله مباحث به نقد کتاب «مبانی سبک‌شناسی» با ترجمه محمد غفاری، اختصاص دارد. در این نشست که با حضور مترجم برگزار خواهد شد، فردوس آقاگل‌زاده (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) و محمد پارسانسب (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم) سخنرانی خواهند کرد.

کتاب «مبانی سبک‌شناسی»، نوشته پیتر وردانک، با ترجمه محمد غفاری، سال گذشته در 208 صفحه و با قیمت سه هزار و 800 تومان، از سوی انتشارات «نی» منتشر شده است.

این نشست روز یک‌شنبه بیست و چهارم مهر ماه امسال از ساعت 16 تا 18 در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، واقع در خیابان کارگر شمالی، خیابان شهریور، خیابان سیندخت شمالی، کوچه فتاح‌الجنان (زرین سابق)، پلاک 3 برگزار می‌شود.

