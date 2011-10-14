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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

"خانواده ارنست" چهارم آبان ماه اکران عمومی می شود

"خانواده ارنست" چهارم آبان ماه اکران عمومی می شود

فیلم سینمایی "خانواده ارنست" ساخته محسن دامادی چهارم آبان ماه اکران عمومی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم چهارم آبان ماه توسط رسانه فیلمسازان در گروه سینمایی آزاد در تهران به روی پرده می رود. "خانواده ارنست" به نویسندگی و کارگردانی محسن دامادی است و به تهیه کنندگی سید محسن طباطبایی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است. 

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ماریا مسافری است که مقصد خود را نمیشناسد . کامران با او همسفر می شود. مقصد هردو خارج شدن از دایره ای است که از آن فرار می کنند و هردوگرفتار دایره ای می شوند که در انتظار آن نیستند ؛ و دراین میان ؛ سرنوشت هردو به یک نام گره می خورد ؛ ارنست !

امین زندگانی ،لاله اسکندری، پوراندخت مهیمن، مرضیه خوشتراش، محمد هادی قمیشی و با هنرمندی جمشید مشایخی و جهانبخش سلطانی از بازیگران "خانواده ارنست" هستند.
 

کد مطلب 1431429

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