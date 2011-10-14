درخشش ژیمناستیک کاران یزدی در مسابقات جهانی یونان

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمد خیراندیش ژیمناستیک کار یزدی در بخش مسابقات مینی دوبل ترامپولین رده سنی بزرگسالان به همراه علی روزی طلب در جایگاه نایب قهرمانی ایستادند و در بخش انفرادی خیراندیش دهم شد.

در بخش ترامپولین هماهنگ و در رده سنی جوانان سید رضا صیادی دیگر ملی پوش یزدی بر سکوی سوم ایستاد.

صیادی به همراه مهرشاد ندیمی در بخش تیمی هم دوم شدند.

حسین دشتی داور بین المللی استان یزد هم در این مسابقات حضور داشت.

چهارمین دوره از مسابقات ترامپولین جام اسپارتاکوس به میزبانی کشور یونان شهر تسالونیکی به مدت دو روز برگزار شد.

در این دوره از مسابقات شش کشور با دو تیم از باشگاه های کشور یونان و دو تیم از لهستان حضور یافتند و مسابقات بین هشت تیم از شش کشور برگزار شد.

کشورهای مجارستان، انگلستان، لهستان، بلژیک، ایران و یونان در این دوره از رقابتها حضور داشتند.