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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

در کالیفرنیا انجام شد؛

وقوع حادثه تروریستی در آمریکا/ یک آمریکایی 8 نفر را کشت

وقوع حادثه تروریستی در آمریکا/ یک آمریکایی 8 نفر را کشت

تیراندازی یک مرد مسلح در سالن آرایشی در کالیفرنیای جنوبی از ایالت های آمریکا 8 کشته به جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این مرد مسلح پس از آتش گشودن به سوی جمعیت حاضر در یک سالن آرایش در "سیل بیچ" شهر کوچکی واقع در کالیفرنیای جنوبی، اقدام به فرار با یک کامیون کرد.

براین اساس به فاصله اندکی پس ازاین حمله، پلیس عامل آن را کمی دورتر از محل تیراندازی متوقف و بدلیل داشتن سلاح غیرمجاز بازداشت کرد. در این تیراندازی 8 نفر از جمله دو مرد و 6 زن کشته و شمار دیگری نیز مجروح شدند که حال یکی از آنان بسیار وخیم گزارش شده است.
 
به گفته یک فرد آگاه عامل این حمله که مردی 42 ساله است، همسر سابق یکی ازافراد شاغل دراین سالن بوده واین اقدام تروریستی را بدلیل اختلاف با وی انجام داده است.
 
شهر ساحلی سیل بیچ 9 هزار سکنه دارد و یکی از پایگاههای تسلیحاتی نیروی دریایی آمریکا در آن واقع است بطوری که دو سوم مساحت آن را این پایگاه تشکیل می دهد.
 
گفتنی است آمریکا سالانه شاهد دهها مورد از این اقدامات تروریستی است که توسط شهروندان این کشور انجام گرفته و به کشته شدن دهها نفر می انجامد. مقامات آمریکا در حالی داعیه مبارزه با تروریسم در جهان را دارند که تا کنون نتوانسته اند راهی برای مقابله با اقدامات این چنینی در داخل کشور خود بیابند.
کد مطلب 1431998

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