  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

14 هزار هکتار بافت ناپایدار در پایتخت وجود دارد

14 هزار هکتار بافت ناپایدار در پایتخت وجود دارد

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: 14 هزار هکتار بافت ناپایدار در پایتخت وجود دارد که هر لحظه امکان ریزش خانه‌های آن وجود دارد اما بسته‌های تشویقی بافت فرسوده به آنها تعلق نمی‌گیرد.

فریدون درویش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولویت بسته‌های تشویقی برای خانه‌هایی است که در بافت فرسوده قرار دارند، گفت: برخی خانه‌های فرسوده در بافت فرسوده قرار ندارند به همین دلیل بسته‌های تشویقی بافت فرسوده به آنها تعلق نمی گیرد.

وی ادامه داد: نوسازی این بناها از دغذغه های ماست اما هنوز برنامه ای برای این گونه خانه ها نداریم و صاحبان این منازل می توانند طبق مقررات به نوسازی خانه هایشان بپردازند.

درویش زاده با اشاره به اینکه ممکن است خانه‌ای نوساز در بافت فرسوده قرار داشته باشد و امکان استفاده از بسته‌های تشویقی را داشته باشد گفت: ممکن است خانه‌ای فرسوده در بلوکی نوساز واقع شده باشد و نتواند از این امکانات استفاده کند اما متاسفانه برنامه‌ریزی در خصوص این مشکلات انجام نشده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران یادآور شد: برای حل مشکل بافتهای فرسوده باید گام به گام پیش رفت و بعد از نوسازی مناطق در اولویت، برنامه ریزی برای تمامی خانه های فرسوده انجام می شود.

درویش زاده بابیان اینکه سه هزار و 200 هکتار بافت فرسوده شاخص داریم گفت: 14 هزارهکتار بافت ناپایدار داریم که شامل خانه هایی می شوند که هر لحظه امکان ریزش آنها وجود دارد اما چون در خیابانهایی با عرض بالای 6 متر واقع شده اند نمی توان به آن بافت فرسوده گفت و امکانات تشویقی برای آن در نظر گرفت.


 

کد مطلب 1432188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها