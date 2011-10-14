بیش از 26 مجوز تولید کود بیولوژیک در فارس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صادقی گفت: بر اساس آمار استان فارس بیش از12.6 میلیون تن در سال، دارای مواد اولیه شامل بقایای گیاهی، مواد آلی زباله شهری و روستایی قابل استفاده، ضایعات فرآوری محصولات کشاورزی، انواع کودهای دامی، فضولات انسانی، لجنهای عالی صنعتی، بقایای جانوری و انواع افزودنی های مجاز است.

وی افزود: با توجه به فواید مصرف کود کمپوست در تولید محصولات کشاورزی و ارگانیک سازمان جهادکشاورزی جهت ترویج تولید این محصولات اقدام به آموزش بیش از 30 هزار نفر از کشاورزان علاقمند پیشرو و بر پایی بیش از پنج هزار هکتار مزارع الگویی - آموزشی کرده است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: در سال گذشته میزان یک هزار و 750 تن کود کمپوست تولید شد و در شش ماهه سال 90 میزان هزار تن تولید شده که به نسبت مشابه سال گذشته حدود 26 درصد رشد داشته است.

مصرف انواع کودهای کمپوست در کشاورزی دارای مزیتهای فراوانی است که از آن جمله می توان به تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه برای مدت طولانی، اصلاح ساختمان خاک، کاهش آفات بیماریها و تقویت کمیت و کیفیت مواد غذایی تولید شده اشاره کرد.