نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را در خراسان شمالی انتظار داریم و در اغلب ساعتها آسمان صاف و طی ساعتهایی برای امشب و جمعه غبارآلود اغلب در مناطق نیمه غربی پیشبینی میگردد.
وی در ادامه افزود: از بعدازظهر جمعه بهتدریج افزایش ابر و افزایش وزش باد، در نیمه جنوبی گاهی وزش باد شدید و اوایل شب در پارهای از مناطق شهرستانهای سملقان، راز و جرگلان، مانه و شمال گرمه احتمال بارش پراکنده باران را انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: پدیده غالب طی شنبه و یکشنبه در بعضی ساعتها غبار همراه با کاهش کیفیت هوا، افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده در مناطق غربی استان پیشبینی میگردد.
داداشی بیان کرد: از نظر دمایی تغییرات جزئی دما را تا پایان هفته انتظار داریم.
وی در خصوص وضعیت دمایی شبانهروز گذشته گفت: ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۸ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۱ و ۳۲ درجه سانتیگراد بود.
داداشی در پایان افزود: در بین مراکز شهرستانهای استان، فاروج با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مراکز گزارش شدند.
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