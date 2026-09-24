نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را در خراسان شمالی انتظار داریم و در اغلب ساعت‌ها آسمان صاف و طی ساعت‌هایی برای امشب و جمعه غبارآلود اغلب در مناطق نیمه غربی پیش‌بینی می‌گردد.

وی در ادامه افزود: از بعدازظهر جمعه به‌تدریج افزایش ابر و افزایش وزش باد، در نیمه جنوبی گاهی وزش باد شدید و اوایل شب در پاره‌ای از مناطق شهرستان‌های سملقان، راز و جرگلان، مانه و شمال گرمه احتمال بارش پراکنده باران را انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: پدیده غالب طی شنبه و یکشنبه در بعضی ساعت‌ها غبار همراه با کاهش کیفیت هوا، افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده در مناطق غربی استان پیش‌بینی می‌گردد.

داداشی بیان کرد: از نظر دمایی تغییرات جزئی دما را تا پایان هفته انتظار داریم.

وی در خصوص وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته گفت: ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۱ و ۳۲ درجه سانتی‌گراد بود.

داداشی در پایان افزود: در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.