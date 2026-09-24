به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه آیین بهره‌برداری از ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در سیستان و بلوچستان با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، برگزار شد.

این پروژه‌ها بخشی از طرح‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان به شمار می‌روند که با هدف ارتقای کیفیت محورهای ارتباطی، افزایش ایمنی تردد و تسهیل جابه‌جایی مسافر و کالا در مسیرهای اصلی اجرا شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی در این مراسم گفت: بهره‌برداری از این میزان راه، علاوه بر بهبود دسترسی میان مناطق مختلف سیستان و بلوچستان، می‌تواند در کاهش گلوگاه‌های ترافیکی، کوتاه‌تر شدن زمان سفر و تقویت ارتباط محورهای مواصلاتی استان نقش داشته باشد.

صادق اظهار داشت: سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی و ترانزیتی، از استان‌های مهم کشور در حوزه حمل‌ونقل به شمار می‌رود و توسعه راه‌های اصلی و بزرگراه‌ها یکی از محورهای مهم تکمیل زیرساخت‌های آن محسوب می‌شود.

تأکید بر تکمیل کریدورهای ارتباطی استان سیستان و بلوچستان

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با اقدامات انجام‌شده و پیگیری‌های صورت‌گرفته، این استان دیگر یک منطقه دورافتاده نیست و می‌تواند به دروازه اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شود.

وی افزود: توسعه و بهره‌برداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه بخشی از قدرت و امنیت اقتصادی استان و کشور محسوب می‌شود.

بازوند با اشاره به کریدور ساحلی کشور گفت: بیش از یک‌هزار و ۱۱۶ کیلومتر از این کریدور در سیستان و بلوچستان قرار دارد و باید به‌ویژه به مسیر ساحلی جاسک تا چابهار توجه شود.

وی همچنین کریدور شرق به غرب از مرز میرجاوه تا خوزستان را از دیگر مسیرهای مهم ارتباطی استان عنوان کرد و گفت: نگاه به راه باید از یک پروژه عمرانی به شبکه کریدورها و در نهایت به ظرفیت اقتصادی تغییر کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بهره‌برداری از ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بخشی از ظرفیت اقتصادی و امنیتی سیستان و بلوچستان را تقویت می‌کند.