به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های اسکواش ، فرشته اقتداری امروز (پنجشنبه) در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای انفرادی زنان به مصاف هو تزهلوک از هنگکنگ رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد. نتایج گیمهای این دیدار ۱۱-۶، ۱۱-۵، ۱۱-۵ بود.
اقتداری که در دور قبل با پیروزی مقتدرانه مقابل آلتانخویاگ از مغولستان به مرحله یکهشتم نهایی راه یافته بود، با شکست در دیدار امروز، حذف شد.
فرشته اقتداری ملیپوش اسکواش ایران با شکست مقابل حریف هنگکنگی از صعود به مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا بازماند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های اسکواش ، فرشته اقتداری امروز (پنجشنبه) در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای انفرادی زنان به مصاف هو تزهلوک از هنگکنگ رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد. نتایج گیمهای این دیدار ۱۱-۶، ۱۱-۵، ۱۱-۵ بود.
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