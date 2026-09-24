به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های اسکواش ، فرشته اقتداری امروز (پنجشنبه) در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های انفرادی زنان به مصاف هو تزه‌لوک از هنگ‌کنگ رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد. نتایج گیم‌های این دیدار ۱۱-۶، ۱۱-۵، ۱۱-۵ بود.



اقتداری که در دور قبل با پیروزی مقتدرانه مقابل آلتانخویاگ از مغولستان به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافته بود، با شکست در دیدار امروز، حذف شد.