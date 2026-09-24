ساکنان کوه جفتان شهداد هیچ راه دسترسی ندارند!

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: نبود راه دسترسی مناسب در منطقه کوه جفتان بخش شهداد شهرستان کرمان، زندگی روزمره و معیشت ساکنان چندین آبادی را با بحران جدی مواجه کرده است.
این منطقه کوهستانی و صعبالعبور که در دامنههای رشتهکوه پلوار و در فاصله حدود ۳۱ کیلومتری شرق کرمان قرار دارد، سالهاست در انزوای جغرافیایی به سر میبرد و اهالی آن برای تردد، ناچار به پیادهپیماییهای طولانی و خطرناک هستند.
پس از زلزله سال ۱۳۶۰ و ریزش کوه، مسیر اصلی روستاها از سمت کشیتوئیه مسدود شد و ساکنان مجبور به استفاده از مسیرهای جایگزین کوهستانی شدهاند و در حال حاضر، حتی عبور موتورسیکلت نیز در بسیاری از نقاط امکانپذیر نیست.
آبادیهای کوه جفتان از ۷ کیلومتری بالاتر از روستای کشیتوئیه و بعد از سد طبیعی در بخش شهداد آغاز میشوند و تا پشت قله جفتان در نزدیکی مورگین امتداد دارند.
از آبادیهای این منطقه میتوان به پامزار، گری، تلبادامی، آبگرمو، مهری، هومکی، چنارسرگزون، سنگسا، بندگیلان، بیگم، انجیراسپیده و بیبی دانا اشاره کرد.
این آبادیها از شرق به غرب در یک محور ۲۵ کیلومتری پراکنده شدهاند و در محدوده دهستان سیرچ بخش شهداد قرار دارند و با احتساب موارد مذکور، تعداد آبادیهای منطقه کوهجفتان بیش از ۱۵ مورد برآورد میشود.
بخش قابل توجهی از اهالی در سالهای اخیر به روستای چهارفرسخ و سایر مناطق همجوار مهاجرت کردهاند.
بیشتر ساکنان فعلی را سالمندان تشکیل میدهند و خانوادههایی که دانشآموز دارند، با آغاز برگزاری مدارس به ناچار به روستاهای دیگر یا شهر شهداد و کرمان مهاجرت و یا کودکانشان ترک تحصیل می کنند.
معیشت آنان بر پایه دامداری، چوپانی و کشاورزی محدود استوار است.
هر چند دامداری و کشاورزی شغل این افراد محسوب می شود، اما چون فقط با چارپایان می توانند محصولات خود را به بازار برسانند بخش قابل توجهی از محصولاتشان از بین می رود.
مهمترین معضل کوه جفتان، نبود راه دسترسی و عدم آنتن دهی موبایل و مخابرات، برق و آب آشامیدنی بهداشتی مناسب است.
سه مسیر دسترسی به منطقه وجود دارد که شامل مسیر سیرچ از راه مسجد ابوالفضل (ع)، دره مارگیرو و دره برتو، مسیر دهمرتضی (محمودآباد) و مسیر مورگین است، اما هر سه باید در کوه، صخره، دره و رودخانه پیاده پیموده شوند و رسیدن به مقصد حدود شش تا هفت ساعت زمان میبرد.
در همین حال نبود جاده پیامدهایی برای اهالی داشته است و در مواقع بیماری یا بروز حادثه، به دلیل نبود جاده و آنتندهی موبایل، امکان انتقال بهموقع بیمار به مرکز درمانی وجود ندارد و اورژانس و نیروهای امدادی نیز نمیتوانند به آنان دسترسی پیدا کنند.
نوشتن طوماری برای حل مشکل مردم کوه جفتان
در هفتههای گذشته طوماری با امضای اهالی کوه جفتان به دست استاندار کرمان رسید و با دستور وی ، مطالعات و بازدیدهای کارشناسی از منطقه و تدوین راهکارهای اجرایی برای پاسخ به مطالبات مردمی با اولویت احداث راه دسترسی آغاز شد.
در جریان بررسیهای انجامشده، مختصات مسیرها توسط نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان برداشت شد و اعلام شد که در انتخاب مسیر، راحتی مردم و نکات فنی و راهسازی در نظر گرفته میشود.
با توجه به کوهستانی بودن منطقه، محل قرار گرفتن آبادیها، شیبهای مسیر، رفتار رودخانه و آبراههها، بهترین و عملیاتیترین مسیر مشخص خواهد شد تا در زمان کمتری به نتیجه برسد. همچنین بررسی پهپادی مسیرهای مورد مطالعه انجام شده است.
اهالی کوه جفتان در طومار خود خواستار تکمیل احداث جاده مورگن به کوه جفتان و آبادی بندگیلان و نیز تکمیل جاده از مسیر بخش شهداد (محدوده دهمرتضی) شدهاند.
آنان همچنین خواستار نصب دکل تلفن همراه، تأمین آنتندهی پایدار، اختصاص پنلهای خورشیدی و فراهمسازی سازوکار دائمی برای حضور اورژانس و نیروهای امدادی شدهاند.
بخشدار شهداد نیز بر احداث جاده از شهداد به کوه جفتان با هدف تسهیل رفتوآمد اهالی به مرکز بخش و بهرهمندی از امکانات زیرساختی و رفاهی تأکید کرده و گفته است که پس از تعیین تکلیف جاده دسترسی، تأمین برق و آنتندهی تلفن همراه و سایر امکانات نیز دنبال میشود.
مردم چاره ای جز مهاجرت ندارند
زهرا یکی از اهالی این روستا می گوید: همه جوانان ما به شهر مهاجرت کردند و فرزندانم نمی توانند به ما سر بزنند چون برای رسیدن به روستا باید چند ساعت در کوهستان ها پیاده روی کنند.
وی می افزاید: محصولاتمان را نمی توان به بازار برسانیم و بفروشیم و تنها راه ما استفاده از چهارپایان است تا بتوانیم به جاده و یا روستایی بریم که جاده داشته باشد.
وی افزود: تلفن هم این جا نداریم موبایل هم آنتن نمی دهد و اگر کسی مریض شود هیچ راهی برای کمک به او نداریم چون اصولا راهی برای رسیدن به روستا وجود ندارد.
تلفن ثابت و همراه نداریم
حبیب حسن شاهی، هم می گوید: از مسئولان می خواهیم پیگیر راه ما باشند و در گذشته جاده ای در حال ساخت بود که نصفه رها شده است.
وی می افزاید: نه می توانیم امکانات به روستا بیاوریم و نه می توانیم چیزی از روستا به شهر ببریم، زنان ما هم که اصلا نمی توانند از کوهستان عبور کنند.
وی به بازدید اخیر بخشدار شهداد از این منطقه اشاره می کند و ادامه می دهد: از استاندار کرمان می خواهیم در اولین اقدام جاده کوه جفتان را احداث کنند.
پس از زلزله سال ۶۰ راه ما بسته شد
رضا حسن شاهی، نیز با اشاره به اینکه حتی موتور هم نمی تواند مسیر کوهستان را طی کند و فقط پیاده و یا با چهار پا می توانیم از این مسیر عبور کنیم می گوید: بسیاری از مردم به مناطق دیگر مهاجرت کردند و مردم باقیمانده هم در محرومیت در حال زندگی هستند.
وی می افزاید: قبلا راه داشتیم، اما در سال ۶۰ زلزله آمد، کوه ریزش کرد و جلوی آب رودخانه گرفته شد و سدی ایجاد شد که مملو از آب است و راه دسترسی ما هم بر اثر همین زلزله بسته شد و تا امروز کاری برای ایجاد راه جدید نشده است.
بازدید بخشدار شهداد از منطقه
بخشدار شهداد که طی روزهای اخیر به صورت پیاده از این مناطق بازدید کرده است می گوید: استاندارکرمان دستور پیگیری و رفع مشکلات مردم این منطقه را داده است و به همین دلیل از نزدیک مشکلات مردم بررسی شد.
محمود خراسانیپور، از بررسی مسیرهای مختلف دسترسی به این منطقه خبر می دهد و می افزاید: گزارش های لازم ارسال شده و قرار شده بعد از بررسی و نقشه برداری هوایی از منطقه، بهترین راه دسترسی مشخص و راه دسترسی در اسرع وقت احداث شود.
وی از بررسی مطالبات مردم روستاهای و مختلف این منطقه خبر می دهد و می گوید: مشکلات مختلف برای پیگیری و رفع آنها مشخص شده و اقدامات لازم انجام خواهد شد.
مطالعات اولیه برای رفع مشکلات آغاز شده است
معاون امور زیربنایی دفتر امور روستایی استانداری کرمان نیز در این زمینه می گوید:با توجه به دستور استاندار کرمان برای احداث راه دسترسی به کوه فجتان جلساتی در این زمینه برگزار و کارهای مقدماتی برای رفع مشکلات در حال پیگیری است.
امین اسدی، می افزاید: کارهای مطالعاتی در خصوص راه های دسترسی به آبادی های منطقه در حال انجام است تا بهترین مسیر انتخاب و کارها آغاز شود.
وی ادامه می دهد: این آبادی ها در دره ای به طول ۲۵ کیلومتر قرار دارند و باید نقشه برداری هوایی و مطالعات میدانی در این منطقه با دقت انجام شود.
وی همچنین از پیگیری حل مشکل برق، آب بهداشتی و مخابراتی منطقه نیز در آینده نزدیک خبر داد.
مردم کوه فجتان منتظرند پس از سال ها از زمین لرزه سال ۱۳۶۰ مشکلات مردم این منطقه مرتفع شود و اقدامات از روی کاغذ به میدان عمل منتقل و مشکلات ساکنان این منطقه حل شود.
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