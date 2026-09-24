علی مریدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این گروههای جهادی با هدف خدمترسانی به مناطق محروم و کمبرخوردار اعزام میشوند، اظهار داشت: این اقدام، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح سلامت و رفاه مردم مناطق حاشیهنشین محسوب میشود.
وی با بیان اینکه خدمات ارائهشده شامل معاینه، مشاوره، دارو و آموزشهای بهداشتی است، تصریح کرد: این طرح با همکاری پزشکان متخصص، پرستاران و کارشناسان بهداشتی اجرا میشود و هدف اصلی، دسترسی آسان مردم این مناطق به خدمات درمانی است.
مسئول بسیج جامعه پزشکی ایلام با اشاره به اینکه این گروههای جهادی در مناطق حاشیهنشین استان مستقر خواهند شد، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی مردم این مناطق مرتفع میشود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه خدمترسانی به مناطق محروم، یکی از اولویتهای اصلی بسیج جامعه پزشکی است، گفت: این روند در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم با تداوم این اقدامات، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح سلامت در مناطق کمبرخوردار استان باشیم.
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