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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

کارگاه تخصصی برگزار می شود/

آموزش مدیران مشاوره دانشگاهها در زمینه مواد اعتیادآور جدید

آموزش مدیران مشاوره دانشگاهها در زمینه مواد اعتیادآور جدید

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت از برگزاری کارگاه آموزشی مواد اعتیادی جدید و داروهای روانپزشکی و شناخت عوارض جانبی آنها برای مسئولان و کارشناسان ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه صادقی با اعلام این خبر افزود: نهمین نشست شورای برنامه ریزی خدمات مشاوره ای ادارات مشاوره دانشجویی با حضور مسئولان و کارشناسان ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه سه کشور و نمایندگان مناطق چهارگانه برگزار می شود.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت افزود: در این نشست، برگزاری کارگاه آموزشی مواد اعتیادی جدید و داروهای روانپزشکی و شناخت عوارض جانبی آنها توسط دکتر فرجی ویژه مسئولان و کارشناسان دانشگاههای منطقه سه که شامل دانشگاههای علوم پزشکی کردستان، کرمانشاه، ایلام، اردبیل، ارومیه ، تبریز ، زنجان، گیلان و همدان می شود، برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این نشست  گزارش دانشگاهها از روند اجرای تست غربالگری GHQ برای دانشجویان ورودی جدید و چگونگی پرداخت حق الزحمه سال قبل ارائه خواهد شد.

صادقی یادآور شد: ارائه گزارش دانشگاه ها از روند اجرای طرح "پیشگیری و درمان افت تحصیلی دانشجویان" از دیگر برنامه های این نشست خواهد بود.

نهمین نشست شورای برنامه­ریزی خدمات مشاوره ای ادارات مشاوره دانشجویی منطقه سه کشور در روزهای 25 و 26 مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1432495

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