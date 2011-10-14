آموزش مدیران مشاوره دانشگاهها در زمینه مواد اعتیادآور جدید

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه صادقی با اعلام این خبر افزود: نهمین نشست شورای برنامه ریزی خدمات مشاوره ای ادارات مشاوره دانشجویی با حضور مسئولان و کارشناسان ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه سه کشور و نمایندگان مناطق چهارگانه برگزار می شود.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت افزود: در این نشست، برگزاری کارگاه آموزشی مواد اعتیادی جدید و داروهای روانپزشکی و شناخت عوارض جانبی آنها توسط دکتر فرجی ویژه مسئولان و کارشناسان دانشگاههای منطقه سه که شامل دانشگاههای علوم پزشکی کردستان، کرمانشاه، ایلام، اردبیل، ارومیه ، تبریز ، زنجان، گیلان و همدان می شود، برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این نشست گزارش دانشگاهها از روند اجرای تست غربالگری GHQ برای دانشجویان ورودی جدید و چگونگی پرداخت حق الزحمه سال قبل ارائه خواهد شد.

صادقی یادآور شد: ارائه گزارش دانشگاه ها از روند اجرای طرح "پیشگیری و درمان افت تحصیلی دانشجویان" از دیگر برنامه های این نشست خواهد بود.

نهمین نشست شورای برنامه­ریزی خدمات مشاوره ای ادارات مشاوره دانشجویی منطقه سه کشور در روزهای 25 و 26 مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان برگزار می شود.